Пять продуктов от корейских производителей, которые заслуживают вашего внимания

Пять продуктов от корейских производителей, которые стоит попробовать. Косметический рынок насыщен разнообразными продуктами, но многие из них из Кореи могут оставаться незамеченными. Ниже перечислены несколько отличных средств, которые могут эффективно решить ваши косметические проблемы.
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Гидрогелевые патчи с экстрактом центеллы, L'Sanic: эти новые патчи, разработанные специально для российского рынка, содержат растительные компоненты и эффективно уменьшают синяки под глазами.
Отбеливающий крем Whitening EX Whitening Cream, BERGAMO: отличное средство для устранения пигментных пятен и постакне, содержит арбутин, который блокирует выработку меланина.
Гидрофильное масло для умывания KOELCIA: это масло идеально очищает кожу, оставляя ее свежей и дышащей, идеально подходит для вечернего ухода.
Пилинг-гель с экстрактом королевской улитки, FarmStay: деликатно очищает кожу благодаря фруктовым кислотам, помогая выровнять тон лица и обновить клетки.
Очищающая пенка-трансформер с древесным углем, Eunyul: эта пенка идеально подходит для всех типов кожи, обладает множеством полезных свойств, таких как удаление макияжа, очищение пор и укрепление стенок капилляров.
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