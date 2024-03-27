Какие активные компоненты стоит обращать внимание в продуктах против прыщей?

Какие рабочие ингредиенты искать в косметике против акне?

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Все мы хоть раз сталкивались с проблемой акне и пытались избавиться от них с помощью советов из Интернета, часто безрезультатно или даже с ухудшением состояния кожи. Однако профессиональная аптечная косметика предлагает надежные решения благодаря высокому содержанию активных компонентов, таких как цинк и сера. Бренд Librederm с его линейкой Seracin предлагает экспертный уход для жирной проблемной кожи, обеспечивая противовоспалительное и антибактериальное действие, регулирование себума и восстановление кожного барьера.

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Серия Seracin от Librederm содержит цинк, который обладает антибактериальными, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также помогает регулировать секрецию себума и ускоряет процесс регенерации кожи. Сера в составе продуктов этой серии регулирует выработку секрета сальных желез, отшелушивает омертвевшие клетки кожи и оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие.

Кроме того, Seracin содержит и другие важные компоненты для борьбы с акне:

Пребиотический комплекс (инулин и альфа-глюкан олигосахарид), способствующий восстановлению естественной микрофлоры кожи.

Азелаиновая кислота, которая регулирует выработку себума, осветляет и увлажняет кожу.

Витамин В3 (ниацинамид), нормализующий выработку себума и повышающий уровень гидратации кожи.

Комплекс кислот (АНА и ВНА), выравнивающий рельеф кожи и уменьшающий гиперпигментацию.

Гидролизат молочных протеинов, оказывающий себорегулирующее и восстанавливающее действие.

Центелла азиатская, борющаяся с воспалениями и улучшающая состояние кожи.



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