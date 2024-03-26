Пять продуктов для ухода за окрашенными волосами, которые помогут сохранить яркость цвета на долгое время

Найти опытного специалиста по окрашиванию волос — только первая часть задачи. Стилист и визажист Наталья Миллер поделилась рекомендациями о том, какие продукты для ухода за окрашенными волосами можно использовать в домашних условиях, чтобы восстановить и оживить их.
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Ultimate Color Repair Mask, Paul Mitchell — эта маска не только придает волосам сияние, но и предотвращает преждевременное выгорание, обеспечивая интенсивное увлажнение.
Lipidium Absolut Repair, L'Oreal Serie Expert — благодаря своему инновационному составу маска быстро восстанавливает поврежденную структуру волос, делая их мягкими и шелковистыми.
Color Protect Intensive Treatment, Morphosis — эта маска идеально подходит для сильно поврежденных и выгоревших волос. Для лучшего эффекта рекомендуется наносить ее на подсушенные полотенцем волосы, а не на мокрые.
Angel Masque, Kevin Murphy — содержащая экстракты бамбука, лотоса и белка киноа, эта маска помогает не только сохранить стойкость цвета, но и восстановить водный баланс кожи головы.
Color Extend Magnetics, Redken — эта маска подходит для всех типов волос, обеспечивая длительное сохранение насыщенности цвета и бережный уход.
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