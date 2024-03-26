Пять продуктов для ухода за окрашенными волосами, которые помогут сохранить яркость цвета на долгое время

Пять восстанавливающих средств для окрашенных волос, которые продлят стойкость цвета

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Найти опытного специалиста по окрашиванию волос — только первая часть задачи. Стилист и визажист Наталья Миллер поделилась рекомендациями о том, какие продукты для ухода за окрашенными волосами можно использовать в домашних условиях, чтобы восстановить и оживить их.

Фото: openverse.org by gagilas is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ultimate Color Repair Mask, Paul Mitchell — эта маска не только придает волосам сияние, но и предотвращает преждевременное выгорание, обеспечивая интенсивное увлажнение. Lipidium Absolut Repair, L'Oreal Serie Expert — благодаря своему инновационному составу маска быстро восстанавливает поврежденную структуру волос, делая их мягкими и шелковистыми. Color Protect Intensive Treatment, Morphosis — эта маска идеально подходит для сильно поврежденных и выгоревших волос. Для лучшего эффекта рекомендуется наносить ее на подсушенные полотенцем волосы, а не на мокрые. Angel Masque, Kevin Murphy — содержащая экстракты бамбука, лотоса и белка киноа, эта маска помогает не только сохранить стойкость цвета, но и восстановить водный баланс кожи головы. Color Extend Magnetics, Redken — эта маска подходит для всех типов волос, обеспечивая длительное сохранение насыщенности цвета и бережный уход.

7 СЕКРЕТОВ УХОДА ЗА ОКРАШЕННЫМИ ВОЛОСАМИ: как сохранить цвет и здоровье волос