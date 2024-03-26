Три продукта, способных эффективно удалить даже самый долговременный макияж

Вечная дилемма: смывать ли макияж после вечеринки или просто упасть в кровать с ним? На самом деле, истинные бьютихакеры настаивают на первом варианте. Праздничный макияж обязательно нужно смывать! Вот некоторые средства, которые вам в этом помогут:
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Двухфазное средство для снятия макияжа It's A Wrap Waterproof Makeup Remover, Smashbox. Это бережное очищающее средство эффективно смывает водостойкий макияж с первого движения, не вызывая стянутости кожи.
Средство для удаления стойкого макияжа с глаз Cleansing, Сlarins. Этот двухфазный лосьон легко справляется с самым стойким макияжем, но оставляет после себя ощущение масляного следа, который легко смывается гелем или пенкой для умывания.
Гель для умывания Naturally Clear, Weleda. Этот гель для умывания идеально подходит для комбинированной и жирной кожи, хорошо справляется с макияжем и при этом ухаживает за кожей.
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