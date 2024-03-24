Упражнения йоги для борьбы с целлюлитом: эффективные практики

Йога против целлюлита: полезные упражнения

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Существует множество методов борьбы с целлюлитом, включая кремы и массажные обертывания. Однако, йога также может помочь в устранении апельсиновой корки. Рекомендуется выполнять асаны, активно вовлекающие тазобедренные суставы, удерживаясь в них не менее 30 секунд. Рекомендации экспертов включают увеличение времени удержания в позиции каждые пять дней на 5-10 секунд. Некоторые асаны также могут быть полезны для профилактики варикоза и отечности.

Фото: npgallery.nps.gov by Mary O'Neill is licensed under Creative Commons CC0 License

Уткатасана ("Поза стула") стимулирует кровообращение в ногах, тонизирует мышцы и способствует сжиганию жира. Уттанасана ("Сгибание вперед") улучшает кровообращение в области бедер и ягодиц, а также тонизирует мышцы задней поверхности бедра.

Вирабхадрасана-3 ("Воин-3") также укрепляет и растягивает бедра, повышая приток крови к ногам. Рекомендуется повторять эти упражнения ежедневно, увеличивая время удержания в позиции для улучшения эффективности.

Как избавиться от целлюлита?