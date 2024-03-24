Упражнения йоги для борьбы с целлюлитом: эффективные практики

Существует множество методов борьбы с целлюлитом, включая кремы и массажные обертывания. Однако, йога также может помочь в устранении апельсиновой корки. Рекомендуется выполнять асаны, активно вовлекающие тазобедренные суставы, удерживаясь в них не менее 30 секунд. Рекомендации экспертов включают увеличение времени удержания в позиции каждые пять дней на 5-10 секунд. Некоторые асаны также могут быть полезны для профилактики варикоза и отечности.
Уткатасана ("Поза стула") стимулирует кровообращение в ногах, тонизирует мышцы и способствует сжиганию жира. Уттанасана ("Сгибание вперед") улучшает кровообращение в области бедер и ягодиц, а также тонизирует мышцы задней поверхности бедра.
Вирабхадрасана-3 ("Воин-3") также укрепляет и растягивает бедра, повышая приток крови к ногам. Рекомендуется повторять эти упражнения ежедневно, увеличивая время удержания в позиции для улучшения эффективности.
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