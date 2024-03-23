Результат а-ля "Золушка": семь косметических продуктов с мгновенным эффектом

Когда времени на длительные спа-процедуры и косметологические визиты нет, уходовые продукты с моментальным эффектом становятся настоящим спасением. В этой подборке представлены семь лучших косметических средств, каждое из которых обеспечивает разные эффекты и помогает привести кожу в порядок перед важными мероприятиями.
Маска Biomagic Mask Biologique Recherche создана для лифтинг-эффекта. Содержащая осветляющую белую глину, восстанавливающее масло ростков пшеницы и антиоксидантные компоненты, она очищает и выравнивает тон кожи, придавая ей свежесть и упругость. Дополнительным бонусом является мгновенное сияние лица.
Маска Moisturizing With A Mask от VALMONT предназначена для интенсивного увлажнения и разглаживания кожи благодаря экстракту мускатной розы и увлажняющему комплексу из натуральных экстрактов. За 15 минут средство насыщает кожу влагой, придавая идеально ровный тон.
Ферментная пудра Babor обеспечивает глубокое очищение кожи благодаря тонко-дисперсной пудре с витамином С и ферментами. После применения этой пудры уходовые средства лучше впитываются, обеспечивая эффект, сравнимый с результатами косметологических процедур.
Ампулы Glow2Go Arcaya созданы для придания коже сияния и защиты от негативного воздействия свободных радикалов и синего света. Наносятся они после очищения кожи, что делает их идеальным решением перед важными мероприятиями.
Маска "Капсулы Красоты" Детокс от Dr. Jart тканевая маска с эффектом аппаратного очищения, которая способствует восстановлению текстуры кожи. В ее состав входят витамины и полезные органические экстракты, делающие кожу подтянутой и тонизированной.
Абрикосовое масло-воск Abriciol от Joelle Ciocco предназначено для экстренного восстановления кожи после обезвоживания или перепада температур. Содержащиеся в нем витамины и жирные кислоты интенсивно питают и увлажняют кожу, делая ее мягкой и расслабленной.
Бальзам The Eye Balm Intense от La Mer предназначен для интенсивного преображения кожи вокруг глаз. Благодаря тройной концентрации эликсира The Miracle Broth™ и морских водорослей, он помогает устранить отечность и придать коже свежий и энергичный вид.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.