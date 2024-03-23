Пять элементов, которые могут вызвать сомнения в азиатской косметике

Пять компонентов в азиатской косметике, которые могут насторожить

2:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В эффективности азиатских косметических брендов нет сомнений, так как многие из них заслужили статус бестселлеров и пользуются популярностью по всему миру. Однако следует обратить внимание на состав, поскольку азиатская косметика часто содержит компоненты, редко встречаемые в продукции американских и европейских производителей. Некоторые японские и корейские бренды акцентируют внимание на определенных ингредиентах, выделяя их в рекламных кампаниях и создавая целые линейки по уходу за кожей на их основе. При этом не всегда понятно, как работает каждый компонент, подходит ли он для вашего типа кожи и какую функцию он выполняет.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Косметолог клиники эстетической медицины Aging Control, Светлана Лозовицкая, выделила пять популярных компонентов, включая японский лимон Юзу и свиной коллаген, объясняя их свойства и применение в косметических средствах:

Юзу — это японский вид лимона, который может быть использован в косметических средствах благодаря своим фруктовым кислотам, антиоксидантам и ароматизаторам. Он богат витаминами и микроэлементами и может быть найден в широком спектре продуктов, от антицеллюлитной косметики до витаминизированных средств. Центелла азиатская — это растение с давней историей использования в китайской медицине. Его свойства включают регенерацию, противовоспаление, увлажнение и успокаивающее действие, что делает его популярным компонентом в омолаживающих и уходовых продуктах. Жемчужная пудра — получаемая из жемчуга, обладает рядом полезных свойств для кожи, таких как увлажнение, тонизирование, регенерация и отбеливание. Этот компонент может быть найден в дорогостоящих антивозрастных средствах. Свиной коллаген — белок, схожий с коллагеном человеческой кожи, идеально подходит для укрепления и увлажнения кожи. Важно, чтобы коллаген был гидролизированным, чтобы обеспечить его проникновение в кожу и оказание эффекта. Экстракт морской звезды — содержит гидролизированный коллаген, который способствует сокращению морщин, увлажнению кожи и улучшению ее цвета и текстуры.

5 МИФОВ о корейской косметике/ 😱🤦🏻‍♀️