Развенчиваем популярные заблуждения о маммопластике: современные реалии и факты

Увеличение груди - одна из самых востребованных пластических операций в мире. Но множество мифов и недопониманий окружают эту процедуру. Сайт beautyglimpse.com, развенчивает 7 самых популярных заблуждение о данной операции.
Современные технологии позволяют хирургам достигать естественного и гармоничного вида груди, особенно при правильном подборе размера, формы и типа имплантата.
После операции грудь может ощущаться упругой и немного твердой из-за отека тканей, что является естественной реакцией организма на хирургическое вмешательство. Однако по мере заживления, имплантаты начинают постепенно оседать, что придает им более естественное ощущение.
Временная потеря чувствительности сосков - нормальное явление. С правильным выбором хирурга и имплантатов этого можно избежать.
С имплантатами вы можете кормить грудью, но обсудите свои планы с хирургом для наилучших результатов.
Имплантаты могут добавить объем, но не всегда решают проблему обвисшей груди. В некоторых случаях может потребоваться дополнительная процедура подтяжки.
Нет ограничений по возрасту для установки имплантатов. Главное - ваше здоровье и реалистичные ожидания.
Не всегда нужна частая замена имплантатов. Следите за их состоянием и следуйте рекомендациям хирурга.
Не верьте слухам, обсудите свои вопросы и ожидания с квалифицированным специалистом.
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