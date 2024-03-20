Развенчиваем популярные заблуждения о маммопластике: современные реалии и факты

Семь мифов об увеличении груди: правда о процедуре, которую важно знать

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Увеличение груди - одна из самых востребованных пластических операций в мире. Но множество мифов и недопониманий окружают эту процедуру. Сайт beautyglimpse.com, развенчивает 7 самых популярных заблуждение о данной операции.

Фото: commons.wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under public domain

Все имплантаты выглядят неестественно

Современные технологии позволяют хирургам достигать естественного и гармоничного вида груди, особенно при правильном подборе размера, формы и типа имплантата.

Имплантаты делают грудь твердой

После операции грудь может ощущаться упругой и немного твердой из-за отека тканей, что является естественной реакцией организма на хирургическое вмешательство. Однако по мере заживления, имплантаты начинают постепенно оседать, что придает им более естественное ощущение.

Потеря чувствительности - неизбежная проблема

Временная потеря чувствительности сосков - нормальное явление. С правильным выбором хирурга и имплантатов этого можно избежать.

Невозможно кормить грудью после операции

С имплантатами вы можете кормить грудью, но обсудите свои планы с хирургом для наилучших результатов.

Операция решит проблему обвисшей груди

Имплантаты могут добавить объем, но не всегда решают проблему обвисшей груди. В некоторых случаях может потребоваться дополнительная процедура подтяжки.

Ограничение по возрасту

Нет ограничений по возрасту для установки имплантатов. Главное - ваше здоровье и реалистичные ожидания.

Имплантаты требуют частой замены

Не всегда нужна частая замена имплантатов. Следите за их состоянием и следуйте рекомендациям хирурга.

Не верьте слухам, обсудите свои вопросы и ожидания с квалифицированным специалистом.

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