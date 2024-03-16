Ученые определили, какое масло обладает наибольшей пользой для здоровья

Ученые выяснили, какое масло самое полезное

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Группа ученых из Кембриджа под руководством профессора Нита Форухи выявила интересные результаты, касающиеся использования кокосового масла в питании. Ранее считалось, что кокосовое масло, богатое насыщенными жирными кислотами, является вредным для здоровья из-за своего влияния на уровень холестерина в крови. Однако новое исследование опровергло этот миф.

Фото: openverse.org by costingpro is licensed under CC BY-SA 2.0.

Исследователи пригласили 94 добровольца в возрасте от 50 до 75 лет, не страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, для участия в эксперименте. Участников разделили на три группы: одна группа потребляла кокосовое масло, вторая — оливковое, а третья — сливочное масло. Подопытным было сообщено, что дополнительные 450 калорий от масла могут привести к набору веса.

Результаты эксперимента показали, что уровень холестерина у тех, кто употреблял кокосовое масло, не только не увеличился, но и уровень "хорошего" холестерина увеличился на 15%. В то время как у группы, потреблявшей оливковое масло, уровень "вредного" холестерина снизился на 5%, увеличив "полезный" на 5%. Эти результаты свидетельствуют о полезных свойствах кокосового масла, особенно в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые отмечают, что это может быть связано с тем, что главный насыщенный жир в кокосовом масле — лауриновая кислота, которая оказывает различные биологические воздействия на липиды крови и другие жирные кислоты. Эти неожиданные результаты открывают новые перспективы в изучении влияния кокосового масла на здоровье человека.





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