Уход за зубами во время беременности: пять основных рекомендаций

Лечение зубов во время беременности: рекомендации стоматолога Юлии Селютиной.
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Необходимость лечения: важно лечить зубы во время беременности, поскольку беременность может ускорить развитие кариеса. Невылеченный кариес может вызвать дискомфорт и потребовать экстренного лечения, что нецелесообразно.
Риск передачи кариеса ребенку: невылеченные зубы матери могут стать источником инфекции для будущего ребенка. Плановое лечение рекомендуется начинать с 16-й недели беременности, когда формируется плацентарный барьер.
Профилактическая гигиена: профессиональная гигиена полости рта обязательна и может проводиться один раз за всю беременность или три раза в случае повышенной чувствительности или проблем с зубами.
Допустимые процедуры: с 16-й недели можно проводить лечение кариеса, гингивита или стоматита, а также использовать анестезию. Брекеты и удаление зубов также разрешены в период беременности.
Запрещенные процедуры: отбеливание зубов и рентгеновские снимки не рекомендуются. Имплантация и полноценное лечение периодонтита и пульпита лучше отложить до послеродового периода.
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