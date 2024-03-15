Уход за зубами во время беременности: пять основных рекомендаций

Лечение зубов при беременности: пять главных правил

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Лечение зубов во время беременности: рекомендации стоматолога Юлии Селютиной.

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Необходимость лечения: важно лечить зубы во время беременности, поскольку беременность может ускорить развитие кариеса. Невылеченный кариес может вызвать дискомфорт и потребовать экстренного лечения, что нецелесообразно. Риск передачи кариеса ребенку: невылеченные зубы матери могут стать источником инфекции для будущего ребенка. Плановое лечение рекомендуется начинать с 16-й недели беременности, когда формируется плацентарный барьер. Профилактическая гигиена: профессиональная гигиена полости рта обязательна и может проводиться один раз за всю беременность или три раза в случае повышенной чувствительности или проблем с зубами. Допустимые процедуры: с 16-й недели можно проводить лечение кариеса, гингивита или стоматита, а также использовать анестезию. Брекеты и удаление зубов также разрешены в период беременности. Запрещенные процедуры: отбеливание зубов и рентгеновские снимки не рекомендуются. Имплантация и полноценное лечение периодонтита и пульпита лучше отложить до послеродового периода.



Можно ли лечить зубы во время беременности?