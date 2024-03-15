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Уход за зубами во время беременности: пять основных рекомендаций

Лечение зубов при беременности: пять главных правил

1:13
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Лечение зубов во время беременности: рекомендации стоматолога Юлии Селютиной.

Лечение зубов при беременности: пять главных правил
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.
  1. Необходимость лечения: важно лечить зубы во время беременности, поскольку беременность может ускорить развитие кариеса. Невылеченный кариес может вызвать дискомфорт и потребовать экстренного лечения, что нецелесообразно.
  2. Риск передачи кариеса ребенку: невылеченные зубы матери могут стать источником инфекции для будущего ребенка. Плановое лечение рекомендуется начинать с 16-й недели беременности, когда формируется плацентарный барьер.
  3. Профилактическая гигиена: профессиональная гигиена полости рта обязательна и может проводиться один раз за всю беременность или три раза в случае повышенной чувствительности или проблем с зубами.
  4. Допустимые процедуры: с 16-й недели можно проводить лечение кариеса, гингивита или стоматита, а также использовать анестезию. Брекеты и удаление зубов также разрешены в период беременности.
  5. Запрещенные процедуры: отбеливание зубов и рентгеновские снимки не рекомендуются. Имплантация и полноценное лечение периодонтита и пульпита лучше отложить до послеродового периода.


Можно ли лечить зубы во время беременности?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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