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Что подразумевается под недостатком сна и как преодолеть эту проблему

Что такое дефицит сна и как с ним бороться

2:54
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Недостаток сна представляет собой одну из наиболее значимых проблем современного образа жизни человека в XXI веке. Независимо от возраста, начиная с школы и института, и заканчивая работой и дедлайнами, мы сталкиваемся с факторами, заставляющими нас вставать с утра, покидая уютное тепло постели.

Что такое дефицит сна и как с ним бороться
Фото: Openverse by BiblioArchives / LibraryArchives is licensed under CC BY 2.0

Совместно с Елизаветой Колгановой, специалистом по фейспластике в Wellcure & Floating Studio, мы проанализировали суть дефицита сна и методы борьбы с этой проблемой.

В 2017 году ученые Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг были удостоены Нобелевской премии по физиологии за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадный ритм — правильное распределение энергии и гормонов в течение суток, то есть утреннее пробуждение и засыпание в определенное время. В дальнейшем исследователи из Исследовательского центра сна в Университете Суррея в Соединенном Королевстве разработали анализы крови, которые позволяют выявить биомаркеры недосыпания.

У каждого человека существует своя суточная норма сна, при которой он чувствует себя хорошо, но в среднем это составляет от 6 до 9 часов. Полноценный здоровый сон, как правило, наступает с 21:00 до 00:00, когда организм полностью восстанавливается.

Признаки недостатка сна включают слабость, усталость, непроизвольное дрожание тела, плохое настроение и бледность лица. Могут также наблюдаться ощущение холода в конечностях.

Для обнаружения недостатка сна рекомендуется прохождение общего анализа крови, анализа гемоглобина, анализа микроэлементов и мелатонина.

Недостаток сна может быть обусловлен множеством факторов, включая сидячий образ жизни, неправильное питание и употребление алкоголя. В некоторых случаях люди сознательно сокращают время сна, доверяя популярному заблуждению о том, что это увеличивает эффективность использования времени. Однако такой подход не учитывает важность сна для здоровья и благополучия. Недостаточный сон приводит к снижению работоспособности днем. Если спать всего 4 часа, организм просто не успевает восстановиться.

Еще одним важным аспектом, рассматриваемым в контексте поддержания здоровья кожи и организма при недостатке сна, является нарушение циркадных ритмов. Это происходит чаще всего из-за продолжительного использования компьютеров и других гаджетов, что сбивает ритмы из-за излучения синего света, а также работой в ночное время. Восстановительные процессы в коже, включая ее питание и регенерацию, происходят в основном ночью. Поэтому мелатонин, гормон, регулирующий циркадные ритмы, играет важную роль в поддержании здоровья кожи. Прием биодобавок мелатонина может помочь нормализовать циркадные ритмы кожи изнутри.

Как недосыпание влияет на организм? Здоровый сон и качество жизни | Вопрос доктору
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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