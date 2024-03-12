Всё о целлюлите: кто подвержен этой проблеме и почему, какие изменения в повседневной жизни можно внести, и какие процедуры помогут уменьшить его проявления

Елена Чернявская, тренер по фитнесу и основатель бренда натуральной косметики, а также автор книги "БодиСкульптор. Фитнес, питание, уход для тех, кому лень или нет времени", написала всеобъемлющую статью о целлюлите.
В конце XIX века термин "целлюлит" появился во Франции и обозначал воспаление соединительной ткани кожи, не имея отношения к "апельсиновой корке". В 1973 году же Николь Ронсар, владелица нью-йоркского салона красоты, представила целлюлит как "неправильный жир", спровоцировав миллионный спрос на "антицеллюлитные" средства.
Стереотипы, созданные индустрией красоты, убедили современных женщин в том, что целлюлит — это не только некрасиво, но и несексуально. Однако научные исследования подтверждают, что целлюлит не отличается от обычной жировой ткани и не влияет на здоровье.
Целлюлит образуется из-за увеличения размеров жировых клеток, которые формируют "апельсиновую корку". У женщин адипоциты крупнее и накапливают больше жиров, что делает целлюлит более заметным. Избыточная жидкость также усиливает проявление "апельсиновой корки".
Борьба с целлюлитом включает в себя правильное питание, физические нагрузки, массажи и уход за кожей. Увеличение потребления воды, глубокое дыхание, исключение из рациона табака, алкоголя, жирной и солёной пищи, а также активные движения способствуют сокращению проявления целлюлита.
Также важно заниматься спортом, активно двигаться и уделять внимание уходу за кожей. Эксфолиация (скрабирование) помогает улучшить микроциркуляцию крови и лимфы, что способствует уменьшению "апельсиновой корки". Скрабирование рекомендуется проводить 2-3 раза в неделю в период борьбы с целлюлитом и не реже одного раза в неделю для профилактики.
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