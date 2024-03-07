10 важных правил от дерматологов для ухода за жирной кожей лица: что можно и нельзя делать

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Гид по уходу за жирной кожей лица: 10 советов от врачей

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Несмотря на то, что жирная кожа может вызывать проблемы с порами и прыщами, она также имеет свои преимущества. Масло помогает сохранить естественный баланс эпидермиса и делает его более упругим. Однако для поддержания здоровья кожи важно найти золотую середину. Эксперты сайта aad.org, дают советы для контроля жирности лица.

Гид по уходу за жирной кожей лица: 10 советов от врачей
Фото: academieshop.ru
  1. Регулярно умывайтесь утром, вечером и после тренировки в спортзале. Не трите кожу, чтобы снять макияж, так как это может вызвать раздражение.
  2. Используйте средства для ухода за кожей с надписью "без масла" и "некомедогенно", чтобы избежать засорения пор и появления прыщей.
  3. Пользуйтесь мягкими средствами для умывания лица, чтобы избежать раздражения и излишнего выделения кожного сала.
  4. Избегайте очищающих средств на масляной или спиртовой основе, так как они могут ухудшить состояние кожи.
  5. Регулярно наносите увлажняющий крем, даже если у вас жирная кожа, чтобы поддерживать её водный баланс.
  6. Используйте солнцезащитный крем на открытом воздухе, чтобы предотвратить повреждение кожи от ультрафиолетовых лучей.
  7. Выбирайте косметику на водной основе без содержания масла.
  8. Никогда не ложитесь спать в макияже, всегда тщательно его снимайте перед сном.
  9. Используйте матирующие салфетки в течение дня, чтобы удалить излишки масла с лица, но не трите её.
  10. Избегайте прикосновений к лицу в течение дня, чтобы предотвратить передачу бактерий и грязи на кожу.

Каждая кожа уникальна, поэтому важно подходить к уходу за ней индивидуально. Если у вас возникают проблемы с лицом, не стесняйтесь обратиться за помощью к дерматологу.

ЖИРНАЯ КОЖА ЛИЦА УХОД в домашних условиях. Причины высыпаний.
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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