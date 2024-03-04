Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ERR: провал контрнаступления ВС Украины вызвал рост авторитета Путина и России
Автоэксперт Стрельников назвал машину, которую можно купить за семь зарплат
Торговцев женщинами в Испании задержали
BILD: ВСУ с трудом держат оборону вдоль водоёмов к западу от Авдеевки
NYT: США, Великобритания и Франция могут помогать Украине в наведении ракет на цели в тайне
Россиянка посетила Узбекистан и рекомендует быть внимательными в общении с привлекательными мужчинами
Политик Филиппо: Макрон очень бурно реагирует на унижения
Как победить паутинного клеща
Пал сухой травы на площади 10 гектаров локализовали спасатели
Для чего необходимы губные бальзамы и как они наносят вред коже

Зачем нужны бальзамы для губ и как они вредят коже

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Многие замечают, что при постоянном использовании губных бальзамов кожа становится еще более сухой, и это имеет свои причины. Совместно с косметологом Аленой Шилкинене мы разберемся, зачем нужны бальзамы для губ, чем они могут нанести вред коже и чем можно заменить их.

Зачем нужны бальзамы для губ и как они вредят коже
Фото: openverse.org by roe_utena is licensed under CC BY 2.0.

Нужны ли бальзамы для губ?

Дерматологи утверждают, что ежедневное увлажнение губ помогает избежать их обветривания и отшелушивания. Бальзамы создают на поверхности губ окклюзионный слой, предотвращая потерю влаги и защищая от внешних воздействий.

Чем можно заменить бальзам для губ?

Как альтернативу бальзаму можно использовать витамин Е в капсулах и косметические средства из ежедневной бьюти-рутины, такие как увлажняющие кремы и средства с SPF, нанося их также на губы.

Ингредиенты, на которые стоит обратить внимание (и на которые нет)

Следует избегать бальзамов с ароматизаторами, ментолом и салициловой кислотой, которые могут раздражать кожу. Вместо этого, следует искать бальзамы с натуральными маслами, пчелиным воском, алоэ вера, витаминами А и Е, а также экстрактами лечебных трав.

Примеры хороших бальзамов для губ:

  • Бальзам для губ Cicaplast, LaRoche-Posay
  • Увлажняющий бальзам для губ «Карите», L'Occitane
  • Бальзам для губ Top Secrets Lip Perfector, Yves Saint Laurent
  • Бальзам для губ Superlips, Guerlain
  • Антивозрастной крем для контура глаз и губ Sisleya L'Integral, Sisley
  • Сыворотка для губ Lip Serum, La Mer
  • Масло для губ «Райский кокос», Nivea
     
     
     
     
     
Сохнут губы? Выбросьте бальзам! Восстановление кожи губ.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как отпугнуть кошек от грядок
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Дмитрий Медведев показал карту границ новой России, сделав территориальные уступки Румынии и Польше Любовь Степушова Потеря танков Abrams M1 показала несостоятельность тактики США на Украине Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Последние материалы
Автоэксперт Стрельников назвал машину, которую можно купить за семь зарплат
Торговцев женщинами в Испании задержали
BILD: ВСУ с трудом держат оборону вдоль водоёмов к западу от Авдеевки
NYT: США, Великобритания и Франция могут помогать Украине в наведении ракет на цели в тайне
Россиянка посетила Узбекистан и рекомендует быть внимательными в общении с привлекательными мужчинами
Политик Филиппо: Макрон очень бурно реагирует на унижения
Как победить паутинного клеща
Пал сухой травы на площади 10 гектаров локализовали спасатели
Ложный взлом Epic Games: коварная схема Mogilevich
Простые правила для поддержания здорового рациона: советы врача-эндокринолога Чепыговой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников