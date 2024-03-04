Для чего необходимы губные бальзамы и как они наносят вред коже

Зачем нужны бальзамы для губ и как они вредят коже

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие замечают, что при постоянном использовании губных бальзамов кожа становится еще более сухой, и это имеет свои причины. Совместно с косметологом Аленой Шилкинене мы разберемся, зачем нужны бальзамы для губ, чем они могут нанести вред коже и чем можно заменить их.

Фото: openverse.org by roe_utena is licensed under CC BY 2.0.

Нужны ли бальзамы для губ?

Дерматологи утверждают, что ежедневное увлажнение губ помогает избежать их обветривания и отшелушивания. Бальзамы создают на поверхности губ окклюзионный слой, предотвращая потерю влаги и защищая от внешних воздействий.

Чем можно заменить бальзам для губ?

Как альтернативу бальзаму можно использовать витамин Е в капсулах и косметические средства из ежедневной бьюти-рутины, такие как увлажняющие кремы и средства с SPF, нанося их также на губы.

Ингредиенты, на которые стоит обратить внимание (и на которые нет)

Следует избегать бальзамов с ароматизаторами, ментолом и салициловой кислотой, которые могут раздражать кожу. Вместо этого, следует искать бальзамы с натуральными маслами, пчелиным воском, алоэ вера, витаминами А и Е, а также экстрактами лечебных трав.

Примеры хороших бальзамов для губ:

Бальзам для губ Cicaplast, LaRoche-Posay

Увлажняющий бальзам для губ «Карите», L'Occitane

Бальзам для губ Top Secrets Lip Perfector, Yves Saint Laurent

Бальзам для губ Superlips, Guerlain

Антивозрастной крем для контура глаз и губ Sisleya L'Integral, Sisley

Сыворотка для губ Lip Serum, La Mer

Масло для губ «Райский кокос», Nivea











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