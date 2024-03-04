Маски для лица обеспечивающие дополнительное увлажнение и питание коже лица

Рассматриваем ультраувлажняющие маски для лица, которые могут заменить тональные средства.
Маска "Gold Envy" от Oribe:
Описание: Очень красивая маска, которая придает лицу невероятный хайлайтер, благодаря частицам золота, комплексу масел и пептидам. Она хорошо увлажняет и выравнивает тон кожи, придавая ей сияние.
Цена: 8010 руб.
Крем-маска с черной розой "Black Rose Cream Mask" от Sisley:
Описание: Легкая текстура крем-маски с экстрактами черной розы, листьев красного винограда, физалиса, оливы и масла карите успокаивает, смягчает и максимально напитывает кожу. Подходит для чувствительной кожи, склонной к сухости.
Цена: от 8 565 руб.
Увлажняющая успокаивающая маска "Force Vitale Hydra Soothing" от Swiss Line by Dermalab:
Описание: Маска направлена на увлажнение и защиту кожи от преждевременного старения. Она подходит для всех типов кожи и содержит экстракты альпийских трав, комплекс FILAGRINOL™, изофлавоны флорентийского ириса, а также экстракт огурца. Кожа становится более увлажненной и свежей.
Цена: 7 350 руб.
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