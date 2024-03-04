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Маски для лица обеспечивающие дополнительное увлажнение и питание коже лица

Увлажняющие маски для лица, которые предлагают дополнительное питание кожи лица

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Рассматриваем ультраувлажняющие маски для лица, которые могут заменить тональные средства.

Увлажняющие маски для лица, которые предлагают дополнительное питание кожи лица
Фото: Нейросеть Шедеврум

Маска "Gold Envy" от Oribe:

Описание: Очень красивая маска, которая придает лицу невероятный хайлайтер, благодаря частицам золота, комплексу масел и пептидам. Она хорошо увлажняет и выравнивает тон кожи, придавая ей сияние.

Цена: 8010 руб.

Крем-маска с черной розой "Black Rose Cream Mask" от Sisley:

Описание: Легкая текстура крем-маски с экстрактами черной розы, листьев красного винограда, физалиса, оливы и масла карите успокаивает, смягчает и максимально напитывает кожу. Подходит для чувствительной кожи, склонной к сухости.

Цена: от 8 565 руб.

Увлажняющая успокаивающая маска "Force Vitale Hydra Soothing" от Swiss Line by Dermalab:

Описание: Маска направлена на увлажнение и защиту кожи от преждевременного старения. Она подходит для всех типов кожи и содержит экстракты альпийских трав, комплекс FILAGRINOL™, изофлавоны флорентийского ириса, а также экстракт огурца. Кожа становится более увлажненной и свежей.

Цена: 7 350 руб.

После этой МАСКИ кожа скажет спасибо. Уберем сухость и дряблость кожи одной маской
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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