Маски для лица обеспечивающие дополнительное увлажнение и питание коже лица

Увлажняющие маски для лица, которые предлагают дополнительное питание кожи лица

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Рассматриваем ультраувлажняющие маски для лица, которые могут заменить тональные средства.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Маска "Gold Envy" от Oribe:

Описание: Очень красивая маска, которая придает лицу невероятный хайлайтер, благодаря частицам золота, комплексу масел и пептидам. Она хорошо увлажняет и выравнивает тон кожи, придавая ей сияние.

Цена: 8010 руб.

Крем-маска с черной розой "Black Rose Cream Mask" от Sisley:

Описание: Легкая текстура крем-маски с экстрактами черной розы, листьев красного винограда, физалиса, оливы и масла карите успокаивает, смягчает и максимально напитывает кожу. Подходит для чувствительной кожи, склонной к сухости.

Цена: от 8 565 руб.

Увлажняющая успокаивающая маска "Force Vitale Hydra Soothing" от Swiss Line by Dermalab:

Описание: Маска направлена на увлажнение и защиту кожи от преждевременного старения. Она подходит для всех типов кожи и содержит экстракты альпийских трав, комплекс FILAGRINOL™, изофлавоны флорентийского ириса, а также экстракт огурца. Кожа становится более увлажненной и свежей.

Цена: 7 350 руб.

После этой МАСКИ кожа скажет спасибо. Уберем сухость и дряблость кожи одной маской