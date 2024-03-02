Руководство по ключевым нотам в аромате, которые не только поднимают настроение, но и помогают бороться с депрессией

Гид по главным нотам в парфюме, которые не только поднимают настроение, но и спасают от депрессии

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В сотрудничестве с парфюмерным стилистом и коллекционером Ксенией Лукиян, представляем основные ингредиенты в ароматах, которые помогают зарядиться позитивом и справиться с депрессией.

Фото: commons.wikimedia.org by Warburg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Корица: нота, добавляемая в ароматы для придания пикантности и повышения настроения. Примеры: Rousse от Serge Lutens и Cinnamon Bark от Demeter.

Ваниль: мягкая и сладкая нота, которая расслабляет и придает чувственность. Примеры: Eau Duelle от Diptyque и Bleu Turquoise от Armani/Privé.

Апельсин и мандарин: свежие цитрусовые ноты, которые энергизируют и поднимают настроение. Примеры: Orange Bitters от Jo Malone и Orange Sanguine от Atelier Cologne.

Кофе: нота кофе в аромате может взбодрить и придать сил. Примеры: Intoxicated от Kilian и Good Girl от Carolina Herrera.

Травяные запахи: ассоциируются с природой и свободой, вызывая приятные эмоции. Примеры: Untitled от Maison Martin Margiela и 001 от Loewe.

Жасмин: нота, которая устраняет депрессию и помогает смотреть на мир в позитивном ключе. Примеры: Ciel от Amouage и Jasmin 17 от Le Labo.



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