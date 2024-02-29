Косметолог Владимир Ивкин поделился своими советами о том, как правильно подобрать средство для очищения кожи в зависимости от ее типа

Косметолог Владимир Ивкин — о том, как выбрать очищающее средство по типу кожи

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Ключевая часть ухода за кожей лица — средство для умывания. Дерматокосметолог Владимир Ивкин рассказывает о важности выбора правильного продукта и делится рекомендациями:

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Определение типа кожи:

Нормальной, сухой, поврежденной, обезвоженной коже подойдут молочко или лосьон, содержащие полезные липиды для защиты кожного барьера.

Комбинированной коже рекомендуются пенки или пенящиеся гели, способствующие тщательному очищению.

Для жирной, пористой кожи, склонной к высыпаниям, идеальны пенящиеся средства с кислотами.

Чтение состава:

Избегайте высокой концентрации агрессивных поверхностно-активных веществ, таких как SLS, SLES, SMS.

Правильное нанесение:

Наносите средство на лицо массирующими движениями в течение 10-15 секунд, затем тщательно смойте, чтобы избежать повреждения кожного барьера.

Дерматолог: «Умывайся правильно!» // Как очищать кожу// Что вместо SLS и SLES?//Уход за кожей