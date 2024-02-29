Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт: соблюдение этих 3 правил продлит ресурс двигателя автомобиля
Астероид, пораженный космическим кораблем, может "исцеляться" по мере реформирования его поверхности
Российские таможенники обнаружили у туриста коллекцию монет стоимостью в миллион
Почему кошки лижут руки хозяев: от проявления любви до признаков стресса
Диетолог Кондаурова рассказала, как избавиться от пухлых щек
Тренер Мишин назвал "нулевой" степень готовности шоу-номеров Туктамышевой и Семененко
Nature Geoscience: вода, проникая в глубины Земли, изменяет состав ядра планеты
Science Advances: Учёные КНР опровергают популярную теорию формирования жизни на Земле
Огород в контейнере: что посеять и как правильно выращивать в домашних условиях
Косметолог Владимир Ивкин поделился своими советами о том, как правильно подобрать средство для очищения кожи в зависимости от ее типа

Косметолог Владимир Ивкин — о том, как выбрать очищающее средство по типу кожи

0:56
Моя семья » Красота и стиль

Ключевая часть ухода за кожей лица — средство для умывания. Дерматокосметолог Владимир Ивкин рассказывает о важности выбора правильного продукта и делится рекомендациями:

Косметолог Владимир Ивкин — о том, как выбрать очищающее средство по типу кожи
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Определение типа кожи:

  • Нормальной, сухой, поврежденной, обезвоженной коже подойдут молочко или лосьон, содержащие полезные липиды для защиты кожного барьера.
  • Комбинированной коже рекомендуются пенки или пенящиеся гели, способствующие тщательному очищению.
  • Для жирной, пористой кожи, склонной к высыпаниям, идеальны пенящиеся средства с кислотами.

Чтение состава:

Избегайте высокой концентрации агрессивных поверхностно-активных веществ, таких как SLS, SLES, SMS.

Правильное нанесение:

Наносите средство на лицо массирующими движениями в течение 10-15 секунд, затем тщательно смойте, чтобы избежать повреждения кожного барьера.

 

Дерматолог: «Умывайся правильно!» // Как очищать кожу// Что вместо SLS и SLES?//Уход за кожей
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Живущий с 83-летней возлюбленной шоумен Гоген Солнцев показал младенца: мы сотворили чудо

Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.

Гоген Солнцев намекнул на рождение ребёнка: в моей жизни не было большего счастья
Салат из печени трески: делаем в классическом варианте по всем правилам
Классический салат из печени трески: беспроигрышная закуска для праздника или обычного ужина
Все не так просто, как может показаться: ученые сделали открытие, меняющие наше представление о водном цикле на Земле
Извинения кошек: как они проявляют свою привязанность к хозяину
Путин чётко сказал Западу — без сильной России прочный миропорядок невозможен Дмитрий Плотников "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова В хрустальном гробу принцесс хоронили неспроста Сергей Лебедев
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать
Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час
Последние материалы
Автоэксперт: соблюдение этих 3 правил продлит ресурс двигателя автомобиля
Астероид, пораженный космическим кораблем, может "исцеляться" по мере реформирования его поверхности
Косметолог Владимир Ивкин — о том, как выбрать очищающее средство по типу кожи
Российские таможенники обнаружили у туриста коллекцию монет стоимостью в миллион
Почему кошки лижут руки хозяев: от проявления любви до признаков стресса
Диетолог Кондаурова рассказала, как избавиться от пухлых щек
Тренер Мишин назвал "нулевой" степень готовности шоу-номеров Туктамышевой и Семененко
Nature Geoscience: вода, проникая в глубины Земли, изменяет состав ядра планеты
Science Advances: Учёные КНР опровергают популярную теорию формирования жизни на Земле
Огород в контейнере: что посеять и как правильно выращивать в домашних условиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников