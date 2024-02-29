Как проснуться с гладким лицом, не имеющим признаков складок

Опытные дерматологи и косметологи могут легко определить, на какой стороне вы предпочитаете спать, и это имеет важное значение для состояния вашей кожи. Например, спящие на животе часто страдают от появления вертикальных линий между бровями из-за того, что лицо уткнуто в подушку. Те, кто предпочитает боковое положение, могут заметить более выраженные морщины, так называемые "гусиные лапки", а также складки в области носогубных складок и рта. Любители высоких подушек часто оставляют следы на шее.
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Но что делать, если перед вами каникулы, а вы хотите побаловать себя дополнительным сном? Как избежать следов от подушки на лице? Эксперты делятся советами:
Очищайте кожу даже без макияжа: вечернее умывание обязательно, даже если кажется, что коже не нужно особенного внимания. Это поможет избежать накопления загрязнений, снять остатки косметики и предотвратить преждевременное старение кожи.
Увлажняйте кожу за 1,5-2 часа до сна, предпочтительно более плотными средствами с керамидами, пептидами и Омега-3 жирными кислотами, которые помогут питать и увлажнять кожу, укреплять ее защитный барьер и предотвращать появление складок.
Спите на спине, обложившись подушками со всех сторон, что поможет избежать складок и отеков на лице и шее.
Постарайтесь не касаться лица руками и не подкладывать ладони под щеки, чтобы предотвратить натяжение кожи.
Используйте шелковую наволочку, чтобы избежать излишнего давления и натяжения на кожу лица и шеи.
Обратите внимание на свой ужин: избегайте слишком сладких, соленых и острых блюд, которые могут вызвать отечность кожи.
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