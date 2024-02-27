Забота о чистоте и удобстве: спреи и аэрозоли для ежедневного ухода

Спреи и мисты для ежедневного уход

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пандемия внесла изменения в ежедневный уход за кожей, сделав безопасным использование продуктов, не требующих контакта с руками, таких как термальная вода, праймеры, тоники, мисты и тонеры. Эти средства можно наносить непосредственно на кожу перед нанесением макияжа или в любое время дня. Вот рекомендованные средства:

Фото: Нейросеть Шедеврум

Спрей Copper Firming Mist, Is Clinical: обладает антиоксидантным и антибактериальным действием, освежает и сохраняет макияж в течение дня. Сыворотка Hydra Cool от того же бренда дополняет уход, обеспечивая увлажнение и успокаивая кожу.

Спрей Superfood Kefir-Tea Mist, Elemis: четыре в одном средство, содержащее соевый кефир, кокосовую воду, кокосовое масло, чай ройбуш и другие натуральные компоненты. Увлажняет, тонизирует и освежает кожу.

Спрей-контроль жирного блеска Serozinc, La Roche Posay: создан для жирной и комбинированной кожи, делает кожу матовой, уменьшает жирный блеск и сушит воспаления.

Спрей Grape Water, Caudalie: увлажняет и успокаивает кожу, состоит на 100% из растительных ингредиентов.

Hydrating Mist with Green Tea, Innisfree: содержит экстракт зеленого чая, увлажняет и освежает кожу, делая ее сияющей.

Освежающий и успокаивающий тоник Remedy Toner, [Comfort.Zone]: натуральный спрей-тоник для лица и шеи, увлажняет и освежает кожу, не забивая поры.

Ультраувлажняющий спрей для лица Aqua Reotier FreshMoisturizing Mist, L’occitane: содержит гиалуроновую кислоту для увлажнения кожи и защиты от внешних факторов.

Спрей-мист с витамином С С-vit Liposomai Mist, Sesderma: увлажняет и защищает кожу благодаря витамину С и другим антиоксидантам.

Мист- водородный туман для ежедневного ухода за кожей.