Забота о чистоте и удобстве: спреи и аэрозоли для ежедневного ухода

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Спреи и мисты для ежедневного уход

1:54
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Пандемия внесла изменения в ежедневный уход за кожей, сделав безопасным использование продуктов, не требующих контакта с руками, таких как термальная вода, праймеры, тоники, мисты и тонеры. Эти средства можно наносить непосредственно на кожу перед нанесением макияжа или в любое время дня. Вот рекомендованные средства:

Спреи и мисты для ежедневного уход
Фото: Нейросеть Шедеврум
  • Спрей Copper Firming Mist, Is Clinical: обладает антиоксидантным и антибактериальным действием, освежает и сохраняет макияж в течение дня. Сыворотка Hydra Cool от того же бренда дополняет уход, обеспечивая увлажнение и успокаивая кожу.
  • Спрей Superfood Kefir-Tea Mist, Elemis: четыре в одном средство, содержащее соевый кефир, кокосовую воду, кокосовое масло, чай ройбуш и другие натуральные компоненты. Увлажняет, тонизирует и освежает кожу.
  • Спрей-контроль жирного блеска Serozinc, La Roche Posay: создан для жирной и комбинированной кожи, делает кожу матовой, уменьшает жирный блеск и сушит воспаления.
  • Спрей Grape Water, Caudalie: увлажняет и успокаивает кожу, состоит на 100% из растительных ингредиентов.
  • Hydrating Mist with Green Tea, Innisfree: содержит экстракт зеленого чая, увлажняет и освежает кожу, делая ее сияющей.
  • Освежающий и успокаивающий тоник Remedy Toner, [Comfort.Zone]: натуральный спрей-тоник для лица и шеи, увлажняет и освежает кожу, не забивая поры.
  • Ультраувлажняющий спрей для лица Aqua Reotier FreshMoisturizing Mist, L’occitane: содержит гиалуроновую кислоту для увлажнения кожи и защиты от внешних факторов.
  • Спрей-мист с витамином С С-vit Liposomai Mist, Sesderma: увлажняет и защищает кожу благодаря витамину С и другим антиоксидантам.

 

Мист- водородный туман для ежедневного ухода за кожей.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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