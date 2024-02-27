Уход за собой с клюквой: процедуры для увлажнённых губ, блестящих волос и чистой кожи

Ягодный бум: три процедуры с клюквой для красоты кожи и волос

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Используйте свежую клюкву не только в кулинарии, но и в уходе за собой! Итак, давайте узнаем несколько процедур с добавлением этой ягоды от beautylish.com, которые вы легко сможете приготовить прямо у себя дома. Эти простые, но эффективные средства помогут вам получить увлажнённые губы, блестящие волосы и чистую кожу, используя натуральные ингредиенты, которые всегда под рукой.

Фото: openverse.org by Half Chinese is licensed under CC BY 2.0.

Клюквенный бальзам для губ

10 свежих ягод клюквы

1 столовая ложка масла миндаля

1 чайная ложка меда

Пару капель масла витамина Е (дополнительно)

Смешайте все ингредиенты в миске и нагрейте в микроволновой печи или на плите до закипания. Затем разомните ягоды в кашицу и процедите массу через сито, чтобы удалить кожицу ягод. Перелейте в смесь в небольшой контейнер и оставьте до полного остывания. Полученную массу аккуратно нанесите на губы и наслаждайтесь естественным увлажнением.

Маска для волос

1/2 стакана морковного пюре

1/2 стакана клюквенного пюре

2 столовые ложки лимонного сока

Смешайте морковное и клюквенное пюре с лимонным соком. Нанесите смесь на волосы перед принятием душа и оставьте на 10 минут. После смойте маску и наслаждайтесь красивой и блестящей шевелюрой.

Очищающая маска для лица

1/2 чайной ложки косметической глины

1 чайная ложка органического йогурта

1 столовая ложка меда

1/2 стакана клюквенной кашицы

1/4 стакана натурального клюквенного сока

Смешайте все ингредиенты в миске до получения однородной массы. Нанесите толстый слой маски на чистую кожу и оставьте на 10-15 минут. Затем тщательно смойте и нанесите увлажняющий крем.

Эти рецепты помогут вам использовать клюкву для ухода за собой и насладиться всеми её преимуществами.