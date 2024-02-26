Эти семь распространенных ошибок в макияже лишат образ стиля и элегантности

Семь ошибок в макияже, которые делают образ безвкусным

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Желтый тон крема, черные матовые тени и активный контур губ — эти ошибки в макияже могут уродовать ваш образ. Эксперты-визажисты предлагают ряд советов для исправления этих недочетов.

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Слишком яркий контур губ: вместо того чтобы подчеркивать контур губ, используйте помаду нейтрального оттенка и растушуйте контур. Перебор с контурингом: лучше делать мягкий контур лица, подбирая бронзер или румяна светлых оттенков и растушевывая их аккуратно. Неподходящий оттенок тонального крема: подбирайте оттенок крема, тестируя его на коже при хорошем освещении, чтобы избежать различий между цветом лица и шеи. Перебор с тушью: избегайте нанесения нескольких слоев туши, так как это может делать макияж неряшливым и громоздким. Лучше использовать накладные ресницы для создания объема. Черные матовые тени: такой макияж может придавать лицу мрачный вид. Рекомендуется добавить немного сияния, используя тени с шиммером. Перебор с акцентами: ограничьтесь двумя акцентами в макияже, например, румянами и бровями или контуром глаз и помадой. Несочетание оттенков: подбирайте оттенки макияжа так, чтобы они гармонировали между собой — холодные оттенки с холодными, а теплые с теплыми.

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