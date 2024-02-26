Для всех мам: эти процедуры помогут справиться с последствиями беременности

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Пять процедур, о которых молодой маме точно не стоит забывать

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Моя семья » Красота и стиль

От скрабов для рук до лимфодренажного массажа, процедуры, которые подходят для всех мам.

Пять процедур, о которых молодой маме точно не стоит забывать
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Уход за руками включает в себя не только кремы, но и скрабы и маски для увлажнения. Многие бренды предлагают различные варианты масок, содержащих масла жожоба и авокадо, глицерин, пантенол и алоэ вера.

Патчи эффективны для снятия отеков, а глубокоочищающие шампуни и скрабы для кожи головы способствуют здоровью волос и ускоряют их рост. Регулярный уход за грудью важен для сохранения упругости кожи в период беременности и лактации.

Дыхательная гимнастика и аппаратные процедуры, такие как лимфодренажный массаж, помогают восстановить фигуру после родов, но требуют осторожности и консультации специалиста. Обертывания также могут быть полезны, но нужно избегать использования теплых обертываний, эфирных масел и водорослей во избежание негативного воздействия на ребенка во время лактации.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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