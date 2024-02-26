Для всех мам: эти процедуры помогут справиться с последствиями беременности

От скрабов для рук до лимфодренажного массажа, процедуры, которые подходят для всех мам.
Уход за руками включает в себя не только кремы, но и скрабы и маски для увлажнения. Многие бренды предлагают различные варианты масок, содержащих масла жожоба и авокадо, глицерин, пантенол и алоэ вера.
Патчи эффективны для снятия отеков, а глубокоочищающие шампуни и скрабы для кожи головы способствуют здоровью волос и ускоряют их рост. Регулярный уход за грудью важен для сохранения упругости кожи в период беременности и лактации.
Дыхательная гимнастика и аппаратные процедуры, такие как лимфодренажный массаж, помогают восстановить фигуру после родов, но требуют осторожности и консультации специалиста. Обертывания также могут быть полезны, но нужно избегать использования теплых обертываний, эфирных масел и водорослей во избежание негативного воздействия на ребенка во время лактации.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.