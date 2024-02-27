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Избавляемся от прыщей: проверенные методы с использованием мёда, аспирина и масла чайного дерева

Примените натуральные средства для борьбы с прыщами: мёд, аспирин и масло чайного дерева

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Борьба с прыщами может быть непростой, особенно когда стандартные средства не приносят ожидаемого результата. Давайте рассмотрим несколько доступных и проверенных временем методов от beautylish.com, которые помогут вам избавиться от высыпаний, используя всего лишь несколько простых ингредиентов.

Примените натуральные средства для борьбы с прыщами: мёд, аспирин и масло чайного дерева
Фото: https://laopinion.com/

Мёд

Этот сладкий исцеляющий бальзам для кожи применяется в медицине уже тысячелетиями. Его сильные антибактериальные свойства помогают устранить воспаление вокруг прыщей. Нанесите небольшое количество натурального мёда на высыпание и оставьте на 15 минут, а затем смойте. Повторяйте несколько дней подряд для лучшего эффекта.

Аспирин

Этот препарат, хотя и предназначен для внутреннего применения, также отлично справляется с прыщами благодаря своему химическому составу, схожему с салициловой кислотой. Разотрите аспирин с водой до получения пасты и нанесите на прыщи на 5-10 минут, затем смойте.

Масло чайного дерева

Масло чайного дерева известно своими мощными антибактериальными свойствами. Смешайте его с кремом для проблемной кожи в пропорции 10% к 90%, нанесите на прыщи и оставьте на ночь. Это поможет уменьшить воспаление и покраснения.

Используя эти простые и доступные средства, вы можете значительно улучшить состояние кожи без дорогих процедур.

Маска для лица с эфирным маслом чайного дерева от угрей и прыщей.
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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