Избавляемся от прыщей: проверенные методы с использованием мёда, аспирина и масла чайного дерева

Примените натуральные средства для борьбы с прыщами: мёд, аспирин и масло чайного дерева

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Борьба с прыщами может быть непростой, особенно когда стандартные средства не приносят ожидаемого результата. Давайте рассмотрим несколько доступных и проверенных временем методов от beautylish.com, которые помогут вам избавиться от высыпаний, используя всего лишь несколько простых ингредиентов.

Фото: https://laopinion.com/

Мёд

Этот сладкий исцеляющий бальзам для кожи применяется в медицине уже тысячелетиями. Его сильные антибактериальные свойства помогают устранить воспаление вокруг прыщей. Нанесите небольшое количество натурального мёда на высыпание и оставьте на 15 минут, а затем смойте. Повторяйте несколько дней подряд для лучшего эффекта.

Аспирин

Этот препарат, хотя и предназначен для внутреннего применения, также отлично справляется с прыщами благодаря своему химическому составу, схожему с салициловой кислотой. Разотрите аспирин с водой до получения пасты и нанесите на прыщи на 5-10 минут, затем смойте.

Масло чайного дерева

Масло чайного дерева известно своими мощными антибактериальными свойствами. Смешайте его с кремом для проблемной кожи в пропорции 10% к 90%, нанесите на прыщи и оставьте на ночь. Это поможет уменьшить воспаление и покраснения.

Используя эти простые и доступные средства, вы можете значительно улучшить состояние кожи без дорогих процедур.