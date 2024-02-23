Киноа, популярное зерно в питании, нашло свое применение и в уходе за волосами среди различных брендов

Модная крупа киноа – теперь и в средствах для волос: как работает и у каких марок искать

3:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы привыкли видеть киноа на обеденном столе и в меню ресторанов, но не в списке компонентов в косметике. Тем не менее, все больше брендов обращают внимание на этот ингредиент. Теперь киноа можно встретить в составе шампуней, кондиционеров, питательных масок и даже термозащиты и стайлинг-кремов. Действительно ли киноа так хорош? Или это новый маркетинговый прием и результат всеобщего увлечения велнесом?

Фото: Pravda.Ru by Жанна Тиханычева

Киноа богата белком и аминокислотами. И это те самые аминокислоты, которые играют главную роль в производстве кератина. Кроме того, в составе этого компонента есть кальций, железо и фосфор, которые помогают избавиться от перхоти. В сети даже можно найти домашние рецепты масок из пасты киноа, а также youtube-инструкции, как сделать киноа-воду для усиления роста волос.

В промышленных масштабах подход более основательный. Производители добавляют гидролизованный белок киноа в средства для ломких, слабых, требующих восстановления волос. Этот компонент выполняет роль кондиционирующего агента. Если у вас нет серьезных проблем, то белок киноа будет предотвращать ломкость волос, которая может происходить из-за воздействия внешних факторов. Считается, что он также помогает, если у вас секутся кончики. Ищите в составах такие компоненты, как hydrolyzed quinoa и quinoa oil. Важно, чтобы протеин был именно гидролизованным, так он проникает в структуру волоса и реконструирует кутикулу.

В стайлинг-средствах киноа можно найти из-за его способности добавлять волосам блеска и убирать пушистость. Кроме того, киноа — это антиоксидант, который защищает волосы от потери цвета.

Маска для тонких, окрашенных, поврежденных волос Angel. Masque, Kevin. Murphy

Вся серия Angel предназначена для ухода за поврежденными тонкими волосами. Их задача — дать прядям максимальное увлажнение и не утяжелить их. Главные компоненты — это производная протеина Биотиноил трипептид-1 и гидролизованный белок киноа, которому по силам проникнуть в кортекс и восстановить гидролипидный баланс на молекулярном уровне. Для заметного эффекта маску достаточно подержать на волосах 10 минут, при регулярном использовании волосы действительно будут выглядеть лучше. У средства плотная консистенция кондитерского крема, но по волосам распределятся легко и расходуется экономно. Аромат волшебный!

Цена: 4 270 руб. (200 мл)

Шампунь для поврежденных волос Shampooing Reviviscence, Leonor Greyl

Появление бренда Leonor Greyl в середине 20 века — это романтичная история союза парикмахера Леонор и фармацевта Жана-Мари Грейла. Интересно, что сегодня фамильной маркой управляет также семейная пара — дочь самой Леонор и Жана-Мари и ее супруг — биолог Том Брукс. За 50 лет фокус компании не поменялся: они продолжают создавать средства из растительных компонентов, используя при этом самые инновационные технологии. Каждое третье становится бестселлером!

Естественно, средство с гидролизованнным белком киноа у Leonor Greyl также есть. Шампунь Shampooing Reviviscence разрабатывали специально для слабых поврежденных после обесцвечиваний волос. По консистенции напоминает мед, но при этом здорово пенится и качественно очищает кожу головы.

Цена: 6 685 руб.

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