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Как удалить ногтевой лак без специального средства

Как снять лак для ногтей без специальной жидкости

1:35
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Сегодня мы обсудим проблему, с которой многие из нас не сталкивались уже давно — как удалить ногтевой лак без специального средства.

Как снять лак для ногтей без специальной жидкости
Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.

Если у вас нет специальной жидкости для снятия лака, можно воспользоваться несколькими альтернативными методами.

Первый метод — использование бесцветного лака. Нанесите его на ногти и сразу же удалите ватным диском. Этот метод позволяет размягчить старый слой лака и легко удалить его.

Второй метод — использование спирта. Промокните ватный диск спиртом или антисептиком и протрите им ногтевую пластину. После этого обязательно нанесите увлажняющий крем, так как спирт может сушить кожу.

Третий метод — использование лака для волос. Спрейте лак для волос на ватный диск и протрите им ногти. Этот метод работает благодаря химическому растворителю, содержащемуся в лаке для волос.

Четвертый метод — использование уксуса. Смешайте уксус с соком лимона и замочите ногти в этом растворе. После этого протрите ногтевую пластину ватным диском.

Пятый метод — использование зубной пасты. Втирайте зубную пасту в ногти, пока лак не начнет сходить. Этот метод особенно эффективен с отбеливающей зубной пастой.

Шестой метод — использование перекиси водорода. Смешайте перекись водорода с горячей водой и опустите руки в этот раствор на несколько минут, затем протрите ногти ватным диском.

Выберите подходящий для вас метод и легко удалите ногтевой лак даже без специальной жидкости.

Как снять гель лак ? | 5 способов снятия без вреда натуральным ногтям
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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