Как сохранить укладку даже для тонких волос

Секреты стойкости укладки для тонких волос

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Тонкие волосы могут быть вызовом для своих обладательниц, но правильный уход сделает их здоровыми и стойкими. Александра Семина, технолог от Davines, предлагает несколько важных правил для поддержания долговременной укладки:

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Тщательное промывание кожи головы: равномерно наносите шампунь на влажную кожу головы, массируйте ее аккуратными движениями, чтобы удалить кожный себум. Для тех, кто использует много стайлинга, рекомендуется двойное очищение. Используйте шампуни без сульфатов, парабенов и силиконов для придания волосам плотности и объема, такие как шампунь Volu или Replumping. Использование несмываемых средств для объема: перед сушкой волос нанесите спрей для объема Volu или Liquid Spell, который уплотняет структуру волоса, обеспечивая воздушный объем. Мусс-объем с Liquid Spell придает грандиозный объем без утяжеления, а спрей с морской солью создает стойкий объем с матовым эффектом. Сушка волос против роста: используйте скелетную расческу для поднятия прядей у корней, а затем брашинг или горячие инструменты для создания объема. Фиксация укладки: завершите укладку с помощью аэрозольных стайлингов, таких как сухой текстуризатор или сухой шампунь, чтобы продлить ее стойкость. Лак средней фиксации зафиксирует прическу и поддержит объем в течение дня.

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