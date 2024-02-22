Как сохранить укладку даже для тонких волос

Тонкие волосы могут быть вызовом для своих обладательниц, но правильный уход сделает их здоровыми и стойкими. Александра Семина, технолог от Davines, предлагает несколько важных правил для поддержания долговременной укладки:
Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0
Тщательное промывание кожи головы: равномерно наносите шампунь на влажную кожу головы, массируйте ее аккуратными движениями, чтобы удалить кожный себум. Для тех, кто использует много стайлинга, рекомендуется двойное очищение. Используйте шампуни без сульфатов, парабенов и силиконов для придания волосам плотности и объема, такие как шампунь Volu или Replumping.
Использование несмываемых средств для объема: перед сушкой волос нанесите спрей для объема Volu или Liquid Spell, который уплотняет структуру волоса, обеспечивая воздушный объем. Мусс-объем с Liquid Spell придает грандиозный объем без утяжеления, а спрей с морской солью создает стойкий объем с матовым эффектом.
Сушка волос против роста: используйте скелетную расческу для поднятия прядей у корней, а затем брашинг или горячие инструменты для создания объема.
Фиксация укладки: завершите укладку с помощью аэрозольных стайлингов, таких как сухой текстуризатор или сухой шампунь, чтобы продлить ее стойкость. Лак средней фиксации зафиксирует прическу и поддержит объем в течение дня.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Объем на редких волосах/объем на тонкие волосы. Лайфхаки от Лены Гапонюк
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ