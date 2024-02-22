SOS-средство от уставшей кожи: лицо больше не будет "сухим" и стянутым

Этот крем спасëт кожу от обезвоживания

Иногда кожа становится обезвоженной и уставшей, как будто вы только что вернулись из экспедиции по Сахаре. Но это не усталость, а именно состояние кожи, которая становится сухой и стянутой. Важно помочь ей восстановить естественный баланс.

Фото: openverse.org by AGRONAUTI is licensed under CC BY-SA 2.0.

Водно-липидная мантия — ключевой элемент, поддерживающий уровень увлажнëнности кожи и защищающий её от потери влаги и воздействия вредных микроорганизмов и аллергенов. Нарушение этого слоя — одна из основных причин сухости кожи, часто вызванное неправильным уходом.

В отопительный сезон, особенно ранней весной, когда ресурсы кожи истощаются, а погода остается холодной, кожа нуждается в особом уходе. Липидовосстанавливающий крем, такой как LIPIKAR SYNDET AP+ от лаборатории LA ROCHE-POSAY, становится необходимым.

Этот крем-гель для лица и тела содержит ряд важных ингредиентов, таких как масло Ши, ниацинамид и Aqua Posay Filiformis, которые восстанавливают защитный барьер кожи и помогают справиться с симптомами атопического дерматита. Благодаря термальной воде с высоким содержанием селена, он обладает мощными увлажняющими и питательными свойствами, смягчая кожу и обеспечивая защиту.

Средство следует наносить перед выходом на улицу, чтобы обеспечить коже необходимую защиту и увлажнение, предотвращая сухость и дискомфорт.

ОБЕЗВОЖЕННОСТЬ кожи лица | Как избавиться от сухости и шелушений? #сухаякожа