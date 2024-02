SOS-средство от уставшей кожи: лицо больше не будет "сухим" и стянутым

Иногда кожа становится обезвоженной и уставшей, как будто вы только что вернулись из экспедиции по Сахаре. Но это не усталость, а именно состояние кожи, которая становится сухой и стянутой. Важно помочь ей восстановить естественный баланс.

Фото: openverse.org by AGRONAUTI is licensed under CC BY-SA 2.0.