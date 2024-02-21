Корица в уходе за собой: четыре удивительных способа использования для красоты и внутреннего благополучия

Четыре необычных способа использования корицы: от увеличения губ до поднятия настроения

2:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотя корица обычно ассоциируется с выпечкой, она также может стать вашим секретным оружием в уходе за собой. Вот четыре уникальных способа использовать корицу для улучшения внешнего вида, снятие боли и повышение общего самочувствия от beautylish.com.

Фото: https://domstrousam.ru/3-prostyh-napitka-kotorye-pomogut-uluchshit-muzhskoe-zdorove/

Объемные губы

В состав средств для увеличения объёма губ часто включают корицу. Просто смешайте щепотку этой специи с блеском или бальзамом. Нанесите средство и оставьте на несколько минут, чтобы кровь прилила к поверхности губ и за счёт этого они увеличились в объеме. После этого удалите остатки блеска салфеткой или ватным диском.

Маска для лица

Корица обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить покраснения и успокоить раздраженную кожу. Попробуйте смешать три столовые ложки меда с одной чайной ложкой корицы. Нанесите эту маску на лицо, оставьте на десять минут, а затем смойте тёплой водой.

Важное предостережение: перед использованием корицы в косметических целях, проведите тест на аллергическую реакцию. Для этого нанесите не много продукта на небольшой участок кожи и подождите нескольких минут. В случае появления покраснения, зуда или раздражения немедленно прекратите использование, тщательно смойте средство и проконсультируйтесь с врачом.

Уменьшение судорог

Время менструации может сопровождаться судорогами и дискомфортом в животе. Корица обладает свойствами, способствующими расслаблению мышц и улучшению кровообращения. Просто добавьте в горячую воду палочку корицы и выпейте как чай.

Поднятие настроения

Аромат масла листьев корицы является мощным усилителем настроения. Для создания атмосферы уюта и комфорта в доме попробуйте добавить десять капель масла корицы в дистиллированную воду и распылить эту смесь по комнате.

В заключение отметим: корица не только придаёт вкус любимым блюдам, но и становится мощным помощником в уходе за вашими внешним видом и здоровьем.