В танце наш организм борется со старением и депрессией

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Танцы помогают сохранить молодость

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Вряд ли найдется человек, который никогда не испытывал радости от танца. Мы все хоть раз двигались в такт музыке — на вечеринках, в домашней обстановке или на свадьбе.

Танцы помогают сохранить молодость
Фото: openverse.org by Музыкальный мир is licensed under CC BY 2.0

Танцы занимают важное место в культуре каждого народа, где все, от маленьких до взрослых, мужчины и женщины, танцуют вместе или по отдельности, в парах, группах или хороводах.

Танцы не только повышают самооценку, но и помогают нам принимать решения, защищают от депрессии и улучшают наше восприятие тела, как показывают множество научных исследований.

Так что не стоит считать танцы просто физической активностью — они оказывают глубокое влияние на нашу личность.

Танцевальные движения имеют положительный эффект на эмоции и настроение человека. Они стимулируют выработку нейромедиаторов, таких как серотонин, который отвечает за настроение. Более сложные танцевальные движения, требующие большей синхронности, способствуют выделению большего количества "гормонов радости" — эндорфинов.

Танцы также способствуют тренировке ума. Миф о том, что мы используем только 10% мозга, не соответствует действительности.

Даже простая ходьба требует от мозга выполнять множество вычислений:

  • обработка сигналов от глаз,
  • построение трехмерной карты окружающего мира,
  • управление мышцами
  • и коррекция движений.

Некоторые ученые считают, что основная функция мозга — обеспечение движения.

Танец также помогает сохранить молодость не только физически, но и умственно.

Он способен изменить не только тело, но и мышление. Поэтому танцуйте, независимо от того, где вы это делаете — дома, на сцене или в спортзале.

Бабушке 80 лет а она так танцует!!!
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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