В танце наш организм борется со старением и депрессией

Вряд ли найдется человек, который никогда не испытывал радости от танца. Мы все хоть раз двигались в такт музыке — на вечеринках, в домашней обстановке или на свадьбе.
Танцы занимают важное место в культуре каждого народа, где все, от маленьких до взрослых, мужчины и женщины, танцуют вместе или по отдельности, в парах, группах или хороводах.
Танцы не только повышают самооценку, но и помогают нам принимать решения, защищают от депрессии и улучшают наше восприятие тела, как показывают множество научных исследований.
Так что не стоит считать танцы просто физической активностью — они оказывают глубокое влияние на нашу личность.
Танцевальные движения имеют положительный эффект на эмоции и настроение человека. Они стимулируют выработку нейромедиаторов, таких как серотонин, который отвечает за настроение. Более сложные танцевальные движения, требующие большей синхронности, способствуют выделению большего количества "гормонов радости" — эндорфинов.
Танцы также способствуют тренировке ума. Миф о том, что мы используем только 10% мозга, не соответствует действительности.
Даже простая ходьба требует от мозга выполнять множество вычислений:
Некоторые ученые считают, что основная функция мозга — обеспечение движения.
Танец также помогает сохранить молодость не только физически, но и умственно.
Он способен изменить не только тело, но и мышление. Поэтому танцуйте, независимо от того, где вы это делаете — дома, на сцене или в спортзале.
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