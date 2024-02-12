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Пилинг Джесснера: преимущества и недостатки

Пилинг Джесснера: что это, плюсы и минусы

1:14
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Пилинг Джесснера — процедура, основанная на уникальном составе, разработанном дерматологом Максом Джесснером в 1940-х годах. В отличие от легенды о его связи с подводными лодками, он был создан для лечения гиперкератоза. Этот пилинг, хоть и содержит кислоты, обычно мягок и подходит для большинства типов кожи, за исключением очень чувствительной. Он может быть поверхностным, срединным или глубоким, в зависимости от количества слоев, нанесенных на кожу.

Пилинг Джесснера: что это, плюсы и минусы
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Преимущества пилинга Джесснера включают его относительную безопасность, предсказуемые последствия и отсутствие необходимости в специальной подготовке или длительных ограничениях после процедуры. Результаты видны уже после первой сессии, восстановление проходит безболезненно в течение 5-10 дней. Он также доступен в любом возрасте при соответствующих рекомендациях врача-дерматолога.

Недостатки включают ограниченную сезонность, необходимость избегать солнечного излучения после процедуры и риск гиперпигментации при экспозиции к ультрафиолету. Также он не рекомендуется для смуглокожих людей из-за возможности получения неровного тонуса кожи. Противопоказания также ограничивают его использование.

Пилинг Джесснера: все тонкости // Как победить постакне, гиперпигментацию и сделать кожу гладкой//
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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