Пять самых популярных аппаратных процедур для мужчин

Топ-5 аппаратных процедур для мужчин

Современные мужчины также заботятся о своей коже и внешности, как и женщины. Для них доступны различные аппаратные процедуры, которые помогают не только улучшить внешний вид, но и поддерживать здоровье. Дерматовенеролог и косметолог Диана Сипунова из центра Candela Excellence Clinic представила топ-5 аппаратных процедур для мужчин:

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Криолиполиз на аппарате Cocoon: эффективный метод для уменьшения жировых отложений без хирургического вмешательства. Позволяет бороться с проблемными зонами, такими как пивной живот или второй подбородок. Ультразвуковой смас-лифтинг на аппарате Ulthera: этот метод обеспечивает омоложение и лифтинг кожи, а также коррекцию морщин без необходимости в долгой реабилитации. Восстановление роста волос на аппарате Nordlys Candela: технология фракционного лазерного воздействия позволяет бороться с проблемой выпадения волос и стимулировать их рост. Удаление нежелательных волос на аппарате GentleMax Candela: этот аппарат быстро и безболезненно избавляет от нежелательных волос на различных участках тела. Удаление сосудов на аппарате Vbeam: подходит для решения проблем с куперозом, розацеей и расширенными сосудами на лице. Помогает осветлить и успокоить кожу без долгой реабилитации.

ТОП 5 Процедур для Мужчин у косметолога