Пять самых популярных аппаратных процедур для мужчин

Современные мужчины также заботятся о своей коже и внешности, как и женщины. Для них доступны различные аппаратные процедуры, которые помогают не только улучшить внешний вид, но и поддерживать здоровье. Дерматовенеролог и косметолог Диана Сипунова из центра Candela Excellence Clinic представила топ-5 аппаратных процедур для мужчин:
Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Криолиполиз на аппарате Cocoon: эффективный метод для уменьшения жировых отложений без хирургического вмешательства. Позволяет бороться с проблемными зонами, такими как пивной живот или второй подбородок.
Ультразвуковой смас-лифтинг на аппарате Ulthera: этот метод обеспечивает омоложение и лифтинг кожи, а также коррекцию морщин без необходимости в долгой реабилитации.
Восстановление роста волос на аппарате Nordlys Candela: технология фракционного лазерного воздействия позволяет бороться с проблемой выпадения волос и стимулировать их рост.
Удаление нежелательных волос на аппарате GentleMax Candela: этот аппарат быстро и безболезненно избавляет от нежелательных волос на различных участках тела.
Удаление сосудов на аппарате Vbeam: подходит для решения проблем с куперозом, розацеей и расширенными сосудами на лице. Помогает осветлить и успокоить кожу без долгой реабилитации.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ