Как вернуть коже упругость и молодость? Помогут продукты, богатые коллагеном

Названы продукты, которые повышают уровень коллагена в организме

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Нутрициолог и клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич делится информацией о важности коллагена для организма и о том, какие продукты способствуют его содержанию. Коллаген, который составляет около 70% соединительной ткани в нашем теле, получил свое название из греческого слова, означающего "клей", в силу его способности скреплять клетки через формирование белковых волокон, известных как фибриллы. С возрастом происходит естественное замедление синтеза коллагена, что может привести к появлению признаков старения, таких как морщины, потеря эластичности кожи, и ухудшению состояния суставов и костей.

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Коллаген выполняет множество важных функций в организме, включая улучшение состояния кожи, укрепление костей и суставов, а также поддержание здоровья сердца. Для поддержания его уровня рекомендуется правильное питание.

Некоторые продукты, содержащие коллаген, включают яйца, желатин, морепродукты и мясные продукты, такие как говядина и курица. Также важно включать в рацион фрукты и овощи, такие как цитрусовые, брокколи, зелень, морковь, красный перец, ягоды и орехи, которые, хотя и не содержат коллаген напрямую, являются источниками аминокислот и витаминов, необходимых для синтеза коллагена. Большинство специалистов отмечают, что коллаген из пищевых добавок, особенно гидролизованный, лучше всего усваивается организмом.