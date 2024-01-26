Почему в 30 лет у меня появляются высыпания, и как можно избавиться от них

Почему у меня в 30 лет есть прыщи и как их вылечить

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Часто распространенное заблуждение о том, что подростковые прыщи автоматически исчезают в 20 лет, не соответствует действительности. Акне, в том числе и у взрослых женщин, остается одной из основных причин обращения к дерматологу. Появление акне в зрелом возрасте объясняется различными факторами, такими как нарушение гормонального баланса и повышенная чувствительность к андрогенам.

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У четверти женщин в возрасте от 20 до 50 лет возникают воспаления на лице из-за сбоев в гормональном фоне или чувствительности к андрогенам, что приводит к избыточному образованию себума и образованию закупоренных пор. Генетическая предрасположенность также может сыграть роль, приводя к появлению прыщей взрослом возрасте, даже если они не были заметны в подростковом периоде.

Специалисты, такие как врачи-дерматологи и косметологи, рекомендуют определить причину акне перед принятием мер. Лечение может включать в себя кислотные пилинги для эффективной очистки и питания кожи, инъекционные препараты в случае выраженных проявлений, а также применение профессиональной и полупрофессиональной косметики. Важно подчеркнуть, что любое лечение должно осуществляться под контролем врача.