Как правильно тушить ароматическую свечу

Фитиль, неофициально считаемый сердцем свечи, играет ключевую роль в продлении ее срока службы и сохранении качества аромата. Следует придерживаться нескольких правил по уходу за свечой:
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Не задувай свечу: Тушение свечи при помощи крышки из комплекта — основное правило. Это предотвратит тление фитиля после гашения огня, избегая распространения дыма и неприятного запаха. Копоть, попадая в воск, может нарушить чистоту аромата.
Срезай фитиль: В случае потрескивания свечи, обугливания или слишком сильного горения фитиля, рекомендуется его подрезать. Тушите свечу и используйте специальный триммер или обычные ножницы для удаления почерневшей части фитиля.
Следи за временем горения свечи: Идеально тушить свечу после 1-2 часов горения. Продолжение плавления воска без ароматического выделения может привести к потере интенсивности запаха из-за перегрева аромамасел.
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