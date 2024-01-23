5 стрижек, которые более удобны в укладке

Если утро для вас начинается с желания просто еще немного поспать, этот материал создан специально для вас. В таких случаях времени на долгие укладки не остается, поэтому выбор стрижки стоит делать предусмотрительно.
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ШэгСтрижка (Лохматый Стиль)
Трендовая стрижка с небрежным стилем.
Идеальна для тех, кто ценит удобство и стиль в быстром исполнении.
Создает эффект неряшливости, который можно подчеркнуть самостоятельно или доверить профессионалу.
Каре с ровным срезом
Простое и лаконичное каре с ровным срезом.
Даже небрежный вид придает интересности, особенно при естественном укладе.
Идеально подходит для тех, кто ценит минимализм и легкость в уходе.
Пикси
Смелая и стильная стрижка, требующая времени, но легко стилизуемая.
Экспериментировать можно в зависимости от наличия времени.
Подходит особенно обладательницам кудрявых и вьющихся волос.
Маллет
Многослойная и небрежная стрижка с узнаваемой эстетикой.
Легкость ухода: достаточно помыть волосы, нанести стайлинг и дать им высохнуть.
Текстурированный Боб
Многослойный боб с текстурированным эффектом.
Применение фиксирующего спрея усилит подвижность и текстуру волос.
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