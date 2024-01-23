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5 стрижек, которые более удобны в укладке

5 стрижек, которые легче всего укладывать

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Если утро для вас начинается с желания просто еще немного поспать, этот материал создан специально для вас. В таких случаях времени на долгие укладки не остается, поэтому выбор стрижки стоит делать предусмотрительно.

5 стрижек, которые легче всего укладывать
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

ШэгСтрижка (Лохматый Стиль)

  • Трендовая стрижка с небрежным стилем.
  • Идеальна для тех, кто ценит удобство и стиль в быстром исполнении.
  • Создает эффект неряшливости, который можно подчеркнуть самостоятельно или доверить профессионалу.

Каре с ровным срезом

  • Простое и лаконичное каре с ровным срезом.
  • Даже небрежный вид придает интересности, особенно при естественном укладе.
  • Идеально подходит для тех, кто ценит минимализм и легкость в уходе.

Пикси

  • Смелая и стильная стрижка, требующая времени, но легко стилизуемая.
  • Экспериментировать можно в зависимости от наличия времени.
  • Подходит особенно обладательницам кудрявых и вьющихся волос.

Маллет

  • Многослойная и небрежная стрижка с узнаваемой эстетикой.
  • Легкость ухода: достаточно помыть волосы, нанести стайлинг и дать им высохнуть.

Текстурированный Боб

  • Многослойный боб с текстурированным эффектом.
  • Применение фиксирующего спрея усилит подвижность и текстуру волос.
  • Быстрый и стильный выбор для занятых людей.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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