5 стрижек, которые более удобны в укладке

5 стрижек, которые легче всего укладывать

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если утро для вас начинается с желания просто еще немного поспать, этот материал создан специально для вас. В таких случаях времени на долгие укладки не остается, поэтому выбор стрижки стоит делать предусмотрительно.

Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

ШэгСтрижка (Лохматый Стиль)

Трендовая стрижка с небрежным стилем.

Идеальна для тех, кто ценит удобство и стиль в быстром исполнении.

Создает эффект неряшливости, который можно подчеркнуть самостоятельно или доверить профессионалу.

Каре с ровным срезом

Простое и лаконичное каре с ровным срезом.

Даже небрежный вид придает интересности, особенно при естественном укладе.

Идеально подходит для тех, кто ценит минимализм и легкость в уходе.

Пикси

Смелая и стильная стрижка, требующая времени, но легко стилизуемая.

Экспериментировать можно в зависимости от наличия времени.

Подходит особенно обладательницам кудрявых и вьющихся волос.

Маллет

Многослойная и небрежная стрижка с узнаваемой эстетикой.

Легкость ухода: достаточно помыть волосы, нанести стайлинг и дать им высохнуть.

Текстурированный Боб

Многослойный боб с текстурированным эффектом.

Применение фиксирующего спрея усилит подвижность и текстуру волос.

Быстрый и стильный выбор для занятых людей.