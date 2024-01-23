Три совета, как избежать ежедневного мытья волос

Для начала рассмотрим, какую функцию выполняет кожное сало. Сальные железы играют ключевую роль в защите организма от бактерий и вирусов, образуя на коже кислотную мантию в виде барьера. Поэтому важно научиться бережно взаимодействовать с этим естественным механизмом защиты. Вот три лайфхака для достижения этой цели:
Если частое мытье приводит к увеличению жирности волос, возможно, причина в агрессивных компонентах шампуня, таких как спирт или жесткие поверхностно-активные вещества (ПАВы). Эти компоненты не только глубоко очищают, но и удаляют полезные микроорганизмы, необходимые для баланса кожного сала. Попробуйте использовать шампуни с мягким составом, лишенные агрессивных компонентов, и следите за реакцией вашей кожи.
Пилинги и лосьоны для кожи головы помогут удалить ороговевшие частицы, улучшая проникновение активных ингредиентов шампуня и повышая его эффективность.
Наносите кондиционер только по длине волос, избегая контакта с кожей головы. Формула кондиционера обогащена питательными веществами, и его нанесение на корни волос может вызвать загрязнение кожи головы. Соблюдайте правило: шампунь для кожи головы, кондиционер — для волос по длине.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.