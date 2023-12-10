Топ-3 шампуней: ваши волосы сведут с ума всех мужчин

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Исследования, проведенные специалистами из компании "МаркиКачества", привели к формированию рейтинга трех наилучших шампуней для ухода за волосами. Важными критериями оценки были естественный состав продукта и доступная цена.

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Лидером исследований стал шампунь под названием Green Mama, который отличается несколькими важными преимуществами. Прежде всего, этот продукт выделяется минимальным содержанием агрессивных компонентов. Кроме того, он не вызывает пересушивания кожи головы, обеспечивая сохранение чистоты волос в течение четырех дней. Все это доступно по цене 389 рублей за флакон объемом 400 мл.

На втором месте находится шампунь "Объем и баланс" от бренда Natura Siberica. Этот продукт отличается естественным составом, не содержащим сульфатов, парабенов и аналогичных веществ. Несмотря на это, шампунь обеспечивает быстрое очищение волос, не придавая им лишнего веса, и восстанавливает баланс кожи головы. Цена составляет 396 рублей за флакон.

Третье место в рейтинге занял шампунь "Цитрусовая свежесть" от бренда Head & Shoulders. Его эффективность подтверждается высоким содержанием антиоксидантов и компонентов, борющихся с избыточным кожным жиром. Шампунь также способствует смягчению и увлажнению эпидермиса. Однако его единственным недостатком является отсутствие блеска после применения, в результате чего волосы остаются матовыми. За флакон придется заплатить 490 рублей.