Хирург Выходцев: жиросохраняющая блефаропластика поможет избавиться от мешков под глазами

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сейчас есть много способов устранить мешки под глазами при помощи косметологии. Однако данные процедуры лишь на время придадут желаемый эффект. Об этом заявил пластический хирург Антон Выходцев. Единственный метод борьбы с косметическим дефектом — это жиросохраняющая блефаропластика, где орбитальный жир не удаляют, а перераспределяют, указал специалист.

"Основная суть методики заключается в том, что используется жир как ценный строительный материал", — отметил он в материале для aif.ru.

С помощью данной операции устраняется не только сам мешок, но и западение носослёзной борозды. Таким образом, рельеф лица получается ровным. Также исключается вероятность появления мешков, поскольку меняется анатомия периорбитальной области.

"Жиросохраняющая блефаропластика — самая современная методика работы с грыжевыми мешками под глазами", — подчеркнул Выходцев.

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