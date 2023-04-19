Сейчас есть много способов устранить мешки под глазами при помощи косметологии. Однако данные процедуры лишь на время придадут желаемый эффект. Об этом заявил пластический хирург Антон Выходцев. Единственный метод борьбы с косметическим дефектом — это жиросохраняющая блефаропластика, где орбитальный жир не удаляют, а перераспределяют, указал специалист.
"Основная суть методики заключается в том, что используется жир как ценный строительный материал", — отметил он в материале для aif.ru.
С помощью данной операции устраняется не только сам мешок, но и западение носослёзной борозды. Таким образом, рельеф лица получается ровным. Также исключается вероятность появления мешков, поскольку меняется анатомия периорбитальной области.
"Жиросохраняющая блефаропластика — самая современная методика работы с грыжевыми мешками под глазами", — подчеркнул Выходцев.
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