Мешки под глазами нередко свидетельствуют о наличии проблем с сердечно-сосудистой системой и почками, заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
Как сообщает Москва 24 со ссылкой на специалиста, некоторые болезни вызывают отёки на лице. По словам врача, пациенты редко обращаются к медикам только с жалобами на мешки под глазами. Зачастую у них выявляют и другие симптомы, указывающие на развитие опасных заболеваний, указала терапевт.
"Мешки под глазами могут быть при болезни почек, сердечно-сосудистых заболеваниях, когда затрудняется отток жидкости", — пояснила Ярцева.
Врач подчеркнула: мешки также могут появиться на фоне бессонницы или переутомления. Она добавила, что в этом случае для избавления от них следует наладить свой режим, выделив время на здоровый сон.
У некоторых людей мешки под глазами возникают из-за нестандартного лицевого строения, заключила эксперт.
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