Категорически противопоказано: какие продукты ни в коем случае нельзя класть в морозилку

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья

Многие хозяйки сразу после покупки продуктов ставят их в морозильную камеру, чтобы продлить срок их годности. Однако не все продукты одинаково хорошо переносят заморозку, и после разморозки они могут потерять свой вкус и полезные качества.

Эксперты портала "Доктор Питер" выделили четыре продукта, которые не стоит замораживать.

Первый продукт — брокколи. Этот овощ не переносит перепадов температур, и после заморозки и готовки он теряет свою хрустящесть и питательные вещества.

Второй продукт — диетические мясо и рыба. Длительная заморозка может разрушить клеточную структуру мяса, что приведет к тому, что после приготовления продукт станет сухим и менее вкусным.

Третий продукт — клубника. Эта ягода скоропортящаяся, и лучше всего съесть ее сразу после покупки. В морозильной камере клубника насыщается лишней влагой и теряет свою упругость и вкус.

Четвертый продукт — покупные котлеты. В полуфабрикатах содержится много соли, специй и консервантов, чтобы они после заморозки оставались аппетитными и сохраняли свою форму. Однако эти добавки могут оказаться вредными для здоровья сердца и почек.

Таким образом, перед тем как заморозить продукты, необходимо учитывать их особенности и принимать меры, чтобы сохранить их полезные свойства и вкус.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.