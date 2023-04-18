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Категорически противопоказано: какие продукты ни в коем случае нельзя класть в морозилку

1:29
Моя семья

Многие хозяйки сразу после покупки продуктов ставят их в морозильную камеру, чтобы продлить срок их годности. Однако не все продукты одинаково хорошо переносят заморозку, и после разморозки они могут потерять свой вкус и полезные качества.

Категорически противопоказано: какие продукты ни в коем случае нельзя класть в морозилку

Эксперты портала "Доктор Питер" выделили четыре продукта, которые не стоит замораживать.

Первый продукт — брокколи. Этот овощ не переносит перепадов температур, и после заморозки и готовки он теряет свою хрустящесть и питательные вещества.

Второй продукт — диетические мясо и рыба. Длительная заморозка может разрушить клеточную структуру мяса, что приведет к тому, что после приготовления продукт станет сухим и менее вкусным.

Третий продукт — клубника. Эта ягода скоропортящаяся, и лучше всего съесть ее сразу после покупки. В морозильной камере клубника насыщается лишней влагой и теряет свою упругость и вкус.

Четвертый продукт — покупные котлеты. В полуфабрикатах содержится много соли, специй и консервантов, чтобы они после заморозки оставались аппетитными и сохраняли свою форму. Однако эти добавки могут оказаться вредными для здоровья сердца и почек.

Таким образом, перед тем как заморозить продукты, необходимо учитывать их особенности и принимать меры, чтобы сохранить их полезные свойства и вкус.

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Это должны знать все! 6 продуктов, которые нельзя замораживать
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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