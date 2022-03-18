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Автор Николай Ткаченко

Дерматовенеролог рассказала, чем могут быть опасны губки для мытья посуды

Моя семья

В обычных кухонных губках и салфетках для мытья посуды может содержаться свыше 350 видов опасных бактерий, в том числе и патогенных. О том, как часто нужно их менять, рассказала дерматовенеролог Наталия Жовтан в эфире Москвы 24.

Дерматовенеролог рассказала, чем могут быть опасны губки для мытья посуды

Доктор отметила, что влажная тёплая среда с остатками пищи создают идеальные условия для размножения бактерий. И все предметы для уборки должны быть чистыми, чтобы не стать источником заболеваний.

Важно часто менять кухонную губку, пояснила специалист. Срок её службы зависит от количества проживающих в доме членов семьи, а также, насколько часто бывают застолья, и от того, из каких материалов сделан предмет гигиены. Чаще всего меняются поролоновые губки.

В квартире, где проживают два человека, рекомендуется не использовать губки больше месяца. Срок этот можно сократить, если чувствуется неприятный запах от них или заметно изменение цвета.

Если семья большая, приспособления для мытья посуды следует менять каждую неделю или две.

Доктор посоветовала не затирать губку до дыр, так как стоимость таких предметов сравнительно невелика. Хотя и забывать о том, что нужно беречь окружающую среду, тоже не надо.

"Салфетки из бамбукового волокна или микрофибры более износостойкие, а их дезинфекцию раз в неделю можно проводить в обычной микроволновой печи, просто оставив сухую салфетку на 30 секунд на два-три цикла", — заключила специалист.

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Смертельная бактерия прячется в кабинетах врачей?
Автор: Николай Ткаченко
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