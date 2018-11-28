Депутаты от ЛДПР предложили смягчить наказание за бегство с места ДТП

Сегодня законодательство Российской Федерации за предумышленное оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия подразумевает лишение водительских прав.
Депутатам из ЛДПР, однако, это кажется излишне жестоким наказанием. Поэтому они разработали и предложили новый законопроект, подразумевающий наложение денежного штрафа в размере 5 тысяч рублей на того, кто покинул место ДТП. Отметим, что денежные штрафы в этой ситуации накладывались на нерадивых водителей до 2007 года.
Российские депутаты, продвигающие новый законопроект, уверены, что изменения в данной сфере давным-давно назрели. Лишать человека прав за подобные нарушение на год, а уж тем более на полтора года, они видят делом абсурдным и бессмысленным. Зачастую, указывают депутаты от ЛДПР, действия водителя попадают под эту статью, хотя он на самом деле и не покидал место дорожно-транспортного происшествия. Денежный штраф в размере нескольких тысяч рублей же депутаты считают достаточной формой наказания за бегство с места ДТП.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России в ближайшее время могут серьезно измениться правила технического осмотра транспортного средства. Так, например, у каждого автомобиля может появиться своя, неповторимая история.
Фото: Pravda. Ru
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