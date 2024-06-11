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Секреты экономии: когда стоит выбирать подержанный автомобиль

3 ситуации, когда стоит купить подержанный, а не новый автомобиль

1:23
Авто

Если человек решил приобрести автомобиль, у него есть два основных варианта для реализации этого плана.

3 ситуации, когда стоит купить подержанный, а не новый автомобиль
Фото: Wikipedia by James086 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Первый вариант — покупка новой машины в автосалоне. Второй — приобретение транспортного средства на вторичном рынке.

На первый взгляд, новый автомобиль выглядит более привлекательным выбором. Однако в ряде случаев подержанный автомобиль может быть более предпочтительным.

Итак, в каких ситуациях наличие пробега у автомобиля является преимуществом?

Необходимость экономии

Одним из главных преимуществ б/у автомобиля по сравнению с новым является его более низкая стоимость. При этом по своим характеристикам подержанная машина может ничем не уступать новому автомобилю.

Покупатель — водитель-новичок

Если человек недавно получил водительское удостоверение, ему стоит рассмотреть покупку б/у автомобиля.

Даже если у него есть средства на новую машину, подержанный автомобиль поможет начинающему водителю чувствовать себя за рулем более уверенно.

Автомобиль приобретается для работы

Если машина нужна исключительно для профессиональных целей, то транспортное средство с пробегом вполне подойдет.

Главное, чтобы автомобиль был практичным. В этом случае внешний вид и новизна уже не играют столь важной роли.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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