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Обоснование от юриста: почему сотрудники ГАИ могут фотографировать документы и что с этим делать

Юрист объяснил, зачем сотрудники ГАИ фотографируют документы водителей

2:19
Авто

В некоторых случаях сотрудники ДПС фотографируют водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) на свои личные смартфоны во время проверки документов. Это, естественно, вызывает у водителей определенные опасения.

Юрист объяснил, зачем сотрудники ГАИ фотографируют документы водителей
Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Владелец юридической компании в интервью порталу njcar.ru прокомментировал законность таких действий со стороны правоохранителей.

При встрече с полицейскими водители часто записывают происходящее на смартфон или видеорегистратор, особенно в спорных ситуациях, чтобы иметь объективное доказательство своей невиновности. В то же время полицейские фотографируют документы водителей, обычно для сбора доказательств правонарушений.

Согласно пункту 33 статьи 13 Федерального Закона N3-ФЗ "О полиции", инспектор имеет право использовать фотоаппаратуру и другие технические средства для выполнения своих обязанностей. Кроме того, полицейские имеют доступ к базам данных с персональной информацией, и могут проверять документы без разрешения водителя.

Таким образом, вероятно, что сотрудники ДПС фотографируют документы для ускорения процесса документирования нарушений.

Однако, если водитель не нарушал закон, интерес полицейских к личным данным выглядит подозрительно. В таких случаях перед тем, как позволить сфотографировать документы, стоит уточнить, с какой целью это делается и на каком основании. Можно напомнить полицейским, что у них есть доступ к данным через официальные каналы.

Также стоит помнить о законе N152 "О персональных данных", который запрещает запись персональных данных без согласия гражданина. В крайнем случае, можно подать жалобу в прокуратуру на неправомерные действия сотрудников ГИБДД.

Однако в суде оспорить право полицейского на съемку будет сложно.

Если полицейский пытается сфотографировать документы, можно позвонить в дежурную часть, рассказать о ситуации и узнать, насколько это законно. Но даже если там пообещают удалить снимки, нельзя исключать, что они уже были скопированы на другое устройство.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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