Секрет экономии: как купить Lada Vesta в Белоруссии на 400 тысяч рублей дешевле

Издание 74.ru выяснило, что цены на Lada Vesta в Белоруссии значительно ниже, чем в России. Например, седан в Белоруссии стоит от 1,19 млн рублей, тогда как в России его цена начинается от 1,51 млн рублей.
Разница в 300 тысяч рублей объясняется отсутствием утилизационного сбора в Белоруссии. На более дорогих версиях Vesta SW экономия может достигать почти 400 тысяч рублей.
Однако приобретение автомобиля в Белоруссии связано с дополнительными сложностями, такими как регистрация на гражданина Белоруссии и транспортные расходы, что может снизить общую экономию.
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.