Секрет экономии: как купить Lada Vesta в Белоруссии на 400 тысяч рублей дешевле

Цены на Lada Vesta в России и Белоруссии: разница начинается с 300 тысяч рублей

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Издание 74.ru выяснило, что цены на Lada Vesta в Белоруссии значительно ниже, чем в России. Например, седан в Белоруссии стоит от 1,19 млн рублей, тогда как в России его цена начинается от 1,51 млн рублей.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Разница в 300 тысяч рублей объясняется отсутствием утилизационного сбора в Белоруссии. На более дорогих версиях Vesta SW экономия может достигать почти 400 тысяч рублей.

Однако приобретение автомобиля в Белоруссии связано с дополнительными сложностями, такими как регистрация на гражданина Белоруссии и транспортные расходы, что может снизить общую экономию.