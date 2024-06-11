Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам рассказали, как помочь ребенку, когда в воздухе много тополиного пуха
Благоустройство могил: как сделать участок лучше?
Врачи ответили, почему опасно целовать животных
Исследование: ИИ в медицине станет главной угрозой для страховщиков к 2034 году
Как приготовить полезные овсяные вафли
В Брауновском университете сообщили об открытии льда на марсианских вершинах
Тимати рассказал о возвращении на большую сцену
Оптимальные косметические процедуры для вашего идеального отпуска
Доля ипотек с минимальным первоначальным взносом упала до 21,7%, подсчитали "Этажи"
Секрет экономии: как купить Lada Vesta в Белоруссии на 400 тысяч рублей дешевле

Цены на Lada Vesta в России и Белоруссии: разница начинается с 300 тысяч рублей

0:47
Авто

Издание 74.ru выяснило, что цены на Lada Vesta в Белоруссии значительно ниже, чем в России. Например, седан в Белоруссии стоит от 1,19 млн рублей, тогда как в России его цена начинается от 1,51 млн рублей.

Цены на Lada Vesta в России и Белоруссии: разница начинается с 300 тысяч рублей
Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Разница в 300 тысяч рублей объясняется отсутствием утилизационного сбора в Белоруссии. На более дорогих версиях Vesta SW экономия может достигать почти 400 тысяч рублей.

Однако приобретение автомобиля в Белоруссии связано с дополнительными сложностями, такими как регистрация на гражданина Белоруссии и транспортные расходы, что может снизить общую экономию.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство

Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.

Народное средство против главных врагов огурцов
Универсальная марганцовка: 5 способов применения на даче
Марганцовка на даче: о чём многие дачники даже не догадываются
Корки апельсина - природный враг паутинного клеща и тли: простое и эффективное решение проблемы
От взглядов соседей забор закрываем просто: названы 3 эффективных варианта — сделаете участок приватным
Трудные будни Донбасса: репортаж спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой Дарья Асламова Генштаб ВСУ принял "невозможность сдерживать наступление русских" в Часовом Яре Дмитрий Плотников Киев придумал, как Россия "не заметит" боевых вылетов F-16 c аэродрома в Румынии Любовь Степушова
NetEase: Россия встала на пути снабжения США редкоземельными металлами
Урожай лука будет отличным: для получения крупных головок вносите эти подкормки в течение сезона
Как справиться со слизнями без химии: 3 эффективных варианта
Как справиться со слизнями без химии: 3 эффективных варианта
Последние материалы
Россиянам рассказали, как помочь ребенку, когда в воздухе много тополиного пуха
Трудные будни Донбасса: репортаж спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой
Благоустройство могил: как сделать участок лучше?
Врачи ответили, почему опасно целовать животных
Исследование: ИИ в медицине станет главной угрозой для страховщиков к 2034 году
Как приготовить полезные овсяные вафли
В Брауновском университете сообщили об открытии льда на марсианских вершинах
Тимати рассказал о возвращении на большую сцену
Оптимальные косметические процедуры для вашего идеального отпуска
Цены на Lada Vesta в России и Белоруссии: разница начинается с 300 тысяч рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников