Как продлить жизнь двигателю: вот несколько советов экспертов

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Fit Service: основой долгой жизни мотора является своевременная замена масла

2:11
Авто

Многие водители задаются вопросом: как увеличить срок службы двигателя и избежать дорогостоящих ремонтов? Ответ прост: регулярное техническое обслуживание и правильная эксплуатация.

Fit Service: основой долгой жизни мотора является своевременная замена масла
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Замена масла — ключевой фактор долгой службы двигателя. Масло смазывает движущиеся части, отводит тепло и защищает от коррозии. Несвоевременная замена масла приводит к повышенному износу деталей, перегреву двигателя и образованию нагара и отложений.

У разных производителей свои рекомендации по интервалу замены масла, обычно это 10-15 тысяч километров. В условиях сурового климата или частых поездок по бездорожью масло стоит менять чаще.

Для автомобилей с турбированными двигателями рекомендуется сократить интервал между заменами масла, так как турбокомпрессор требует качественного и чистого масла.

Не экономьте на масле — используйте только то, что рекомендовано производителем вашего автомобиля. Низкокачественное масло быстро теряет свои свойства и приводит к преждевременному износу двигателя.

Не забывайте и о топливной системе. Правильное соотношение воздуха и топлива — залог стабильной работы двигателя. Забитый фильтр ограничивает подачу топлива, что приводит к проблемам с запуском, провалам в работе двигателя и снижению мощности.

Некорректное соотношение воздуха и топлива увеличивает расход топлива и износ двигателя, а иногда может вызвать его поломку.

Эксперты советуют регулярно менять топливный фильтр: частота замены зависит от качества топлива и условий эксплуатации, но рекомендуется каждые 15-20 тысяч километров.

Загрязненные форсунки могут привести к нестабильной работе двигателя, увеличению расхода топлива и выбросу вредных веществ.

Регулярное техническое обслуживание — это инвестиция в долговечность и надежность вашего автомобиля. Своевременное выявление и устранение неполадок поможет избежать дорогих ремонтов и обеспечит безопасную и комфортную езду.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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