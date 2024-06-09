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Революция на рынке авто: самые доступные электромобили, которые можно купить в России сегодня

Составлен ТОП-10 самых доступных электромобилей в России

2:18
Авто

Электромобили становятся все более популярными по всему миру, но в России их продажи пока остаются на низком уровне. Портал Carsweek подготовил список самых доступных электрокаров, которые можно приобрести в РФ на сегодняшний день.

Составлен ТОП-10 самых доступных электромобилей в России
Фото: Own work by Leo Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Первое место занимает роскошный седан Hongqi E-QM5 стоимостью 2 130 000 рублей. Этот бренд обычно ассоциируется с премиальным сегментом, но он предлагает модели, ориентированные на более широкую аудиторию. Комплектация Hongqi E-QM5 Enjoy Edition включает двигатель мощностью 136 л. с. и запас хода в 431 км.

На втором месте компактный хэтчбек BYD Seagull в комплектации Fly, который стоит 2 200 000 рублей. Третью позицию занимает миниатюрный Baojun Kiwi EV, доступный на российском рынке за 2 470 000 рублей.

Четвертое место принадлежит отечественному электрическому седану Evolute i-PRO. Модель 2023 года в базовой комплектации Base стоит от 2 990 000 рублей. В пятерку лидеров также входит кроссовер Honda e
с ценой 3 200 000 рублей.

На шестом месте расположился электрический седан Амберавто А5, производство которого началось в 2024 году, с актуальной ценой 3 399 000 рублей.

Седьмую позицию занимает кроссовер Weltmeister W6 с уютным салоном и просторным багажником, стоимость которого составляет 3 400 000 рублей.

Кроссовер BYD Yuan с запасом хода до 510 км на одной зарядке можно приобрести за 3 499 000 рублей. Электрический хэтчбек Ora O3 продается по той же цене.

Завершает рейтинг Xpeng P5 550. Версия 550G на сегодняшний день стоит 3 600 000 рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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