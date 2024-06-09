Найдены идеальные подержанные седаны за 1-2 миллиона рублей

Эксперт назвал лучшие европейские седаны на вторичном рынке: Skoda Octavia и другие

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Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев выделил несколько европейских седанов (лифтбеков) на вторичном рынке, которые можно рассматривать для покупки. В выборку попали автомобили 6-10 лет с пробегом до 100 тыс. км и стоимостью от 1 до 2 млн рублей.

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Один из лучших вариантов — лифтбек Skoda Octavia третьего поколения. Цены на шестилетние экземпляры составляют от 1,4 до 2,1 млн рублей.

Модель отличается надежным кузовом и подвеской, но силовые агрегаты могут вызывать проблемы. Особенно рекомендуется 1,6-литровый атмосферный мотор мощностью 110 л. с., модернизированный в 2015 году. Важно учитывать особенности коробок передач и их надежность.