Не верите? Вот почему Renault Fluence — ваш идеальный выбор среди подержанных автомобилей

Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев проанализировал вторичный авторынок и рекомендовал несколько европейских седанов, включая Renault Fluence, для покупки.
Fluence отличается простотой конструкции, хорошей ходовой частью и надежными моторами с ресурсом до 300 тыс. км. Модель предлагается по цене от 0,8 млн рублей и выше, с моторами объемом 1,6 и 2,0 литра.
Оптимальным выбором считается версия с механической коробкой передач. Однако, есть нарекания на сборку, шумоизоляцию, скромное оснащение и быстрый износ экокожи.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?