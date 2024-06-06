Не верите? Вот почему Renault Fluence — ваш идеальный выбор среди подержанных автомобилей

Надежные европейские седаны: Renault Fluence на вторичном рынке

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Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев проанализировал вторичный авторынок и рекомендовал несколько европейских седанов, включая Renault Fluence, для покупки.

Фото: Wikipedia by M 93 is licensed under CC BY-SA 4.0

Fluence отличается простотой конструкции, хорошей ходовой частью и надежными моторами с ресурсом до 300 тыс. км. Модель предлагается по цене от 0,8 млн рублей и выше, с моторами объемом 1,6 и 2,0 литра.

Оптимальным выбором считается версия с механической коробкой передач. Однако, есть нарекания на сборку, шумоизоляцию, скромное оснащение и быстрый износ экокожи.