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Кризис электромобилей: ACC замораживает заводы в Европе и меняет стратегию

ACC приостанавливает строительство заводов в Германии и Италии

1:20
Авто

Совместное предприятие ACC, поддерживаемое автопроизводителями Stellantis и Mercedes, приостановило строительство заводов в Германии и Италии, переходя на производство более дешевых батарей на фоне снижения спроса на электромобили.

ACC приостанавливает строительство заводов в Германии и Италии
Фото: Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0

Компания заявила, что намерена исследовать и разработать низкозатратные батареи для удешевления электромобилей и уточнит сроки строительства к концу 2024 или началу 2025 года. Рынок электромобилей в Европе значительно замедлился из-за высоких процентных ставок и сокращения государственных субсидий, что заставляет потребителей выбирать гибриды или бензиновые автомобили.

Европейские производители испытывают давление со стороны китайских компаний, использующих более дешевые литий-железо-фосфатные (LFP) батареи. Stellantis уже договорился с китайской CATL о строительстве завода по производству LFP-батарей в Европе. Mercedes подтвердила свою приверженность ACC и заявила, что её стратегия электрификации остается в силе. ACC на 45% принадлежит Stellantis, 30% — Mercedes, и 25% — французской компании Saft, дочерней компании TotalEnergies.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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